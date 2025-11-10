EXCLUSIV | Colegiul Medicilor Veterinari: Sancțiunea aplicată fondatorului DMPA Brașov a fost ștearsă. Instituția nu are competență privind numărul de eutanasieri de la Codlea

Președintele Direcției pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor (DMPA) Brașov, Filip Alin Ilie, sancționat disciplinar în 2014, are în prezent toate sancțiunile radiate și îndeplinește toate cerințele legale pentru exercitarea profesiei.

Sancțiunea inițială viza activitatea sa profesională, în contextul unor controverse privind rata mortalității animalelor, numărul mare de eutanasieri și utilizarea unor substanțe considerate periculoase în procesul de eutanasiere, însă toate aceste fapte au fost ulterior radiate de Colegiul Medicilor Veterinari din România. Filip Alin Ilie este totodată fondatorul clinicii veterinare care colaborează exclusiv cu DMPA Brașov, unitate înființată la doar câteva luni după crearea adăpostului de la Codlea.

După dezvăluirile din ancheta PressOne privind condițiile dramatice din adăpostul de câini de la Codlea, supranumit de activiști „Direcția Morții”, Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR) ne-a transmis un punct de vedere referitor la activitatea medicului veterinar Filip Alin Ilie, fondatorul Direcției pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor (DMPA) Brașov și al clinicii care colaborează cu adăpostul.

Într-un răspuns transmis redacției petscats.ro, președintele Colegiului Medicilor Veterinari, Viorel Andronie, a confirmat că medicul Filip Alin Ilie a fost sancționat disciplinar în anul 2014, însă sancțiunea „a fost radiată din cazierul profesional”.

„La această dată, medicul îndeplinește toate cerințele legale pentru exercitarea profesiei”, a precizat președintele CMVR

În ceea ce privește numărul de eutanasieri sau rata mortalității animalelor din perioada respectivă, președintele CMVR a declarat că instituția „nu deține astfel de date, întrucât nu este în competența noastră”.

De asemenea, Colegiul nu are atribuții privind contractele sau colaborările oficiale între DMPA Brașov și clinica privată fondată de medicul Ilie.

Conform informațiilor furnizate, primul cabinet veterinar deținut de acesta a fost înființat la data de 12 februarie 2013, iar activitatea sa este autorizată potrivit Hotărârii Consiliului Național nr. 3/2009, care reglementează serviciile medical-veterinare de asistență.

Referitor la standardele de îngrijire a animalelor în adăposturi și la colaborarea cu entități private, președintele CMVR a menționat că acestea sunt reglementate prin OUG 155/2001 și HG 1059/2013, iar colaborările dintre autorități și cabinete private se fac „pe baza de contracte încheiate în baza legii privind achizițiile publice”.

Imagini surprinse la începutul anului 2025 în adăpostul DMPA Codlea arată condiții șocante: câini morți lăsați în aceleași țarcuri cu animale vii, mizerie și lipsă de hrană. Situația, documentată de jurnaliștii PressOne, a provocat un val de reacții din partea organizațiilor de protecție a animalelor.

Deși administrat de o entitate privată, adăpostul funcționează exclusiv cu fonduri publice, provenite din bugetele mai multor primării din județul Brașov. Potrivit datelor financiare, doar în anul 2025, aproape 2 milioane de lei (1.968.219 lei) au fost virați către DMPA pentru capturarea și întreținerea câinilor fără stăpân.

Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor (DMPA) Brașov a fost creată în 2011 prin asocierea a 14 primării din județ, printre care Râșnov, Codlea, Săcele, Hălchiu, Hărman și Ghimbav. Deși scopul declarat al asociației era reducerea numărului de câini fără stăpân, cifrele și imaginile recente indică un sistem bazat mai degrabă pe eutanasiere masivă, nu pe adopții sau programe de sterilizare.

În timp ce autoritățile locale și instituțiile veterinare își pasează responsabilitatea, mii de câini continuă să își piardă viața anual în adăposturi finanțate din bani publici.

Organizațiile pentru protecția animalelor cer transparență, controale independente și sancțiuni clare pentru cei care nu respectă normele de bunăstare animală.