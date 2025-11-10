Târg de adopții și strângere de fonduri pentru cățeii din adăpostul Odăi. Cafeneaua care a reușit să aducă iubire și zâmbete în inimile vizitatorilor: ,,O șansă reală pentru ei de a fi văzuți, iubiți, chiar și pentru câteva ore’’ (VIDEO)

Sâmbătă, de Sfântul Mihail și Gavril, un cățel și o pisică și-au găsit o familie iubitoare. Evenimentul de la Cafeneaua 232 a adus bucurie nu doar vizitatorilor, ci și patrupedelor: un cățel și o pisică au plecat direct acasă, înconjurați de iubire și afecțiune. Weekendul 8–9 noiembrie a adus zâmbete, povești și multă căldură la cafeneaua din Sector 1, un specialty coffee shop cochet de pe Calea Dorobanți, aflat chiar vis-a-vis de Televiziunea Română. Aici, printre arome de cafea proaspătă și râsete, Serviciul de Protecție a Animalelor și Naturii Sector 1, împreună cu Asociația Rotaract Club București și Cafeneaua 232, au pus pe picioare un eveniment cu suflet „Brave Souls”, un târg de adopții și socializare pentru cățeii din adăpostul Odăi. La eveniment au fost prezente și pisici iubitoare, care au făcut atmosfera și mai plăcută pentru vizitatori.

Vizitatorii au venit să bea o cafea bună, dar au plecat cu inimile pline. Unii dintre ei s-au bucurat de torsul pisicilor, i-au mângâiat pe căței și le-au oferit, măcar pentru câteva clipe, afecțiunea și atenția pe care o merită. Câțiva voluntari au petrecut ore întregi mângâind și plimbând căței care nu mai ieșiseră niciodată din adăpost, iar pentru unu dintre ei ziua s-a încheiat cu o minune: și-au găsit o casă și o familie care să îl iubească.

Deși vremea a fost ușor capricioasă, atmosfera a rămas caldă și optimistă, dovadă că iubirea pentru animale poate învinge orice. Astfel de evenimente sunt esențiale pentru câinii din adăposturi, mai ales pentru cei vârstnici, care așteaptă de ani de zile o șansă la o viață demnă și liniștită.

Isabela Oprea coordonează Serviciul pentru Protecția Animalelor și Naturii Sector 1 și, împreună cu echipa sa, desfășoară o muncă grea. La adăpostul Odăi se află 450 de câini care nu au pus niciodată lăbuța pe asfalt, care nu au ieșit din padocuri și care, mulți dintre ei, sunt deja bătrâni. Isabela este nelipsită de la acțiunile departamentului, iar implicarea e si a echipei se simte în fiecare inițiativă și în fiecare poveste de salvare.

„Evenimentul Brave Souls nu a fost doar o strângere de fonduri pentru cățeii din Adăpostul Odăi, ci mai degrabă o șansă reală pentru ei de a fi văzuți, iubiți, chiar și pentru câteva ore, și de a le oferi oamenilor ocazia de a-și face loc în casă și în inimă pentru un prieten pe viață. În urma evenimentului, un cățel și o pisică au plecat direct acasă, iar fondurile strânse din donații vor fi direcționate către hrana și tratamentele medicale ale câinilor din adăpostul nostru. E atât de multă nevoie de ajutor! Și le suntem recunoscători tuturor celor care au organizat și au contribuit la a face viața puțin mai bună pentru cățeii care așteaptă, de ani de zile, o familie.” a declarat pentru Pets&Cats Isabela Oprea, șefa Serviciului pentru Protecția Animalelor și Naturii Sector 1.

Evenimentul a demonstrat încă o dată că, atunci când se întâlnesc iubirea pentru animale, oamenii frumoși și o cafea bună, se nasc povești care schimbă vieți, atât pentru oameni, cât și pentru necuvântătoare.

„Ne-am dorit ca oamenii să-i vadă și să-i cunoască” a transmis Andreea Grama, fost președințe Rotaract, despre ideea din spatele evenimentului de la Cafeneaua 232

Am stat de vorbă cu Andreea, unul dintre membrii echipei Rotaract, pentru a afla cum a luat naștere evenimentul care a adus împreună iubitorii de cafea și de animale.

Reporter: Andreea, cum v-a venit ideea de a iniția un astfel de eveniment?

Andreea Grama: Inițial, ne-am dorit să organizăm o strângere de fonduri pentru animale, în general. Nu ne-am gândit neapărat la căței de la început. Primele două ediții au fost dedicate adăpostului de cai Steaua Speranței, iar anul trecut am colaborat cu un adăpost privat. Anul acesta, după o vizită la adăpostul Odai al Serviciului de Protecție a Animalelor Sector 1, ne-am gândit că ar fi foarte frumos să-i scoatem puțin în lume, să-i vadă oamenii, să socializeze. Așa s-a născut ideea acestui târg de adopții.

Reporter: Cu ce se ocupă, mai exact, Asociația Rotaract?

Andreea Grama: Noi, în general, organizăm evenimente cu scop social și caritabil. Nu ne ocupăm exclusiv de animale, dar încercăm mereu să fim acolo unde este nevoie de ajutor.

Andreea, studentă la Medicină Veterinară și membră activă a echipei Rotaract, spune că evenimentul a fost o ocazie minunată nu doar pentru a ajuta animalele, ci și pentru a aduce oamenii mai aproape de ele.

Andreea Grama: Eu sunt la Medicină Veterinară și luam foarte mult contact cu animalele. Colegii mei nu au avut înainte multe interacțiuni de genul acesta, așa că ne-am gândit că ar fi frumos să facem un eveniment prin care lumea să afle mai mult despre ce înseamnă un animal, fie el pisică, cățel sau chiar și cal.”

Faceți cunoștință cu cățelușii din adăpostul Odăi care s-au plimbat la cafenea în weekend

Evenimentul de la Cafeneaua 232 nu a adus doar zâmbete și cafea bună, ci și povești de viață impresionante ale cățeilor care au avut șansa să fie văzuți și mângâiați. Iată câțiva dintre ei:

Silver, 10 ani

Silver se află în adăpost de aproape doi ani și a fost aproape invizibil din cauza timidității sale extreme. Nu ieșea din colțul lui nici măcar la mâncare. Dresorii au muncit timp de patru luni pentru a-i recăpăta încrederea în oameni. Weekend-ul acesta a fost prima lui ieșire. Încă timid, dar plin de speranță că își va găsi o casă iubitoare.

Sammy, 9 luni

Norocosul Sammy și-a găsit omul chiar la acest eveniment! A fost dragoste la prima vedere. Sammy a avut un proprietar anterior, dar a fost abandonat după doar câteva luni. Acum are șansa la o viață plină de iubire și atenție.

Tasha, 6 ani

Metis de amstaff, Tasha a fost găsită hoinărind pe străzile Sectorului 1, cu un lanț ruginit la gât, un semn că poate a aparținut cuiva. Acum, caută o familie stabilă, fără alte animale de companie, unde să nu mai fie niciodată neglijată.

Scooby, 9 ani

Scooby a păzit curtea unui proprietar aproape toată viața, până când a fost abandonat pe stradă fără nicio explicație. De mai bine de trei ani așteaptă pe cineva care să îi ofere iubirea pe care o merită.

Kronos, 8 ani

Kronos și-a petrecut o mare parte din viață printre gunoaie. Când a fost găsit, a venit de bunăvoie spre oameni, parcă simțind că vrea să fie ajutat. Este un câine liniștit, care își respectă limitele și se retrage când obosește, dar te atenționează cu lăbuța dacă nu primește suficientă atenție. Acum, mai are nevoie doar de cineva care să-i ofere grijă și un cămin unde să-și petreacă anii rămași.