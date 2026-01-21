O întreagă familie de câini, ridicată de ASPA din Sectorul 4. Încercau să se ferească de frig într-un șantier (FOTO)

O familie de câini, formată dintr-o femelă, un mascul adult și trei pui, a fost ridicată de echipajele de intervenție ale ASPA București din zona Drumul Dealul Bradului din Sectorul 4 al Capitalei.

Familie de câini, ridicată de ASPA din Sectorul 4

Potrivit anunțului făcut de ASPA, în timp ce femela a fost tranchilizată de la distanță, ceilalți câini au fost capturați cu plasa. Familia se adăpostea de frig în incinta unui șantier din zonă, de unde ieșeau pe domeniul public în căutare de hrană și apă.

Angajaților ASPA nu li s-a permis accesul în șantier, astfel că s-a cerut sprijinul Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. În urma intervenției organelor legii, administratorul șantierului a fost amendat.

A doua zi, angajații ASPA au revenit la locație, unde au mai capturat doi pui ai femelei. Aceștia au fost transportați la același adăpost, fiind reuniți cu mama și frații lor. Misiunea a fost finalizată cu succes și datorită colaborării bune dintre ASPA și persoana care a cerut sprijinul autorităților, fiind și cea care avea grijă de animale atunci când ele ieșeau pe domeniul public.

Zeci de câini capturați de pe domeniul public

Angajații ASPA au intervenit zilele trecute în toate sectoarele din București. În total, din Sectorul 1, 4 și 5 au fost capturați nu mai puțin de 62 de câini, dintre care 32 de adulți și 30 de pui.

De la începutul anului și până în prezent, un număr de 101 câini au fost ridicați de pe domeniul public, fiind duși pentru îngrijire în adăposturile ASPA. Pentru a stopa fenomenul înmulțirii câinilor comunitari este necesară sterilizarea, fiind și obligatorie prin lege, de altfel. Pentru nerespectarea acestei prevederi se acordă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Abandonul se pedepsește și el, cu amenzi de până la 12.000 de lei.

