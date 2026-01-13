Avertismentul ASPA București pe timp de iarnă grea: cum putem proteja câinii atunci când temperaturile sunt negative

ASPA București a emis un avertisment cu privire la temperaturile scăzute ce pot afecta grav câinii, mai ales pe pui, seniori sau rasele mici. În acest context, asociația a întocmit o listă de măsuri ce pot fi luate pe timp de iarnă grea pentru protejarea patrupedelor.

Avertismentul ASPA București pe timp de iarnă grea

Deși ne gândim că animalele noastre sunt rezistente la frig datorită blăniței lor, adevărul este că unele rase nu fac deloc față temperaturilor scăzute. De asemenea, unele exemplare, cum ar fi puii de câine, cei bătrâni sau rasele mici sunt cele mai expuse pericolelor atunci când gradele din termometre scad cu mult sub zero.

Printre ideile expuse de ASPA București pentru îngrijirea cățeilor pe timp de iarnă se numără limitarea timpului petrecut afară atunci când este foarte frig. O altă măsură este curățarea lăbuțelor de sare și gheață după plimbare. Se poate folosi vaselină pură sau lanolină pentru evitarea crăpării pernuțelor și iritațiile.

Cum protejăm câinii de temperaturi negative

Și menținerea unei temperaturi confortabile în locuință este o idee ce poate ajuta câinele. Stăpânii sunt sfătuiți să evite curenții de aer și să asigure pături și cuiburi moi, mai ales pentru cățeii bătrâni sau pui.

Un periaj regulat ajută blana animalelor să-și păstreze izolarea termică pe timp de iarnă. Ai grijă, de asemenea, să nu îți lași câinele în mașină și fii atent la semnele de hipotermie. În cazul în care câinele tău stă doar afară, asigură-i un adăpost cald, uscat și bine izolat de vânt și precipitații.

„În lipsa unor măsuri adecvate, câinele tău poate suferi degerături, hipotermie, iritații ale pernuțelor sau probleme digestive. Iarna bine gestionată înseamnă câini sănătoși, veseli și protejați!”, mai transmite ASPA București pe pagina oficială de Facebook.

