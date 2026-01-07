Noua lege care îi obligă pe proprietari să își țină animalele de companie în casă iarna. Unde se aplică și ce amenzi se dau

O nouă lege îi obligă pe proprietari să își țină animalele de companie în case iarna, din cauza temperaturilor scăzute. Cei ce nu respectă această regulă riscă amenzi serioase.

Experții din comitatul Beaufort din Carolina de Sud, SUA, trag un semnal de alarmă în comunitate cu privire la pericolele la care animalele de companie sunt expuse pe timp de frig, cu doar puțin înainte de atingerea miezului iernii, potrivit The Sun.

„Doar pentru că au blană nu înseamnă neapărat că sunt echipați să stea afară. Există anumite rase care sunt menite să stea în vreme rece , dar dacă nu sunt obișnuite cu vremea rece, corpul lor se aclimatizează cu ceea ce au fost”, a explicat Ashley Harden, coordonatoare pentru adopții în cadrul Serviciilor pentru Animale din Beaufort și al Societății Umane Hilton Head, pentru postul WSAV al NBC.

Într-o postare pe pagina de Facebook, adăpostul a anunțat că se vor aplica amenzi pentru cei care încalcă legea în comitat, fiind incriminată dur lăsarea animalelor de companie afară pe timp de iarnă. Cine este găsit vinovat riscă o amendă de până la 500 de dolari sau chiar 30 de zile de închisoare.

Măsuri pentru reducerea numărului de animale lăsate în frig

Organizații precum Societatea Americană pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (ASPCA) oferă și un sprijin celor care vor să se alinieze noilor reguli. Proprietarii care nu au unde să își țină animalele de companie pe timp de iarnă vor primi lăzi mari pe care le pot ridica gratuit de la Beaufort Animal Services din Okatie sau de la Jasper Animal Services din Ridgeland.

O altă măsură ce poate veni în ajutorul proprietarilor, dar mai ales a animalelor, este oferirea în plasament a blănoșilor pe timp de iarnă.

