Rasele de câini care trebuie să poarte botniţă în România. Amenzi usturătoare pentru stăpânii care nu respectă legea

În România, legislația privind deținerea și plimbarea câinilor în spațiile publice impune reguli dure menite să protejeze siguranța cetățenilor, dar și bunăstarea animalelor. Pentru anumite rase considerate agresive sau cu potențial periculos, purtarea botniței este obligatorie în afara proprietății, iar nerespectarea acestei prevederi atrage sancțiuni severe. Autoritățile spun că responsabilitatea revine exclusiv stăpânilor, care trebuie să se conformeze legii pentru a evita incidentele neplăcute.

Rasele de câini pentru care botnița este obligatorie în România

Potrivit legii în vigoare, câinii încadrați în categoria celor periculoși sau agresivi trebuie să poarte botniță ori de câte ori se află în spații publice: Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; American Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Legea nu ține cont doar de rasă, ci și de comportamentul câinelui. Astfel, un animal care a manifestat agresivitate sau a fost implicat în incidente poate fi obligat să poarte botniță indiferent de talie sau origine. Poliția și autoritățile locale au dreptul să intervină și să sancționeze stăpânii care nu respectă aceste obligații.

Când trebuie să poarte botniță orice câine

Există situații în care purtarea botniței devine obligatorie chiar și pentru câinii care nu fac parte din rasele considerate periculoase. În mijloacele de transport în comun, de exemplu, câinii care pot reprezenta un risc pentru ceilalți pasageri trebuie să fie ținuți sub control strict, cu lesă și, în anumite cazuri, cu botniță.

Operatorii de transport public au dreptul să refuze accesul animalelor care nu respectă aceste condiții, iar stăpânii pot fi sancționați dacă încalcă regulamentele.

Ce amenzi riscă stăpânii care nu respectă legea

Nepurtarea botniței în cazul câinilor din categoriile vizate de lege se sancționează cu amenzi mari. În funcție de gravitatea situației și de circumstanțe, sancțiunile variază între 500 și 2.500 de lei.

În cazuri mai grave, autoritățile pot dispune măsuri suplimentare, precum reținerea temporară a câinelui, obligarea stăpânului la instruire sau la adoptarea altor măsuri de siguranță.

Alte obligații importante

Pe lângă folosirea botniței și a lesei, stăpânii trebuie să asigure controlul permanent al câinelui și să evite orice situație care ar putea provoca accidente sau conflicte.

De asemenea, proprietarii sunt obligați să curețe după câinele lor în spațiile publice, să respecte normele de igienă, să asigure vaccinarea periodică – în special împotriva rabiei – și să ofere animalelor condiții de hrană, adăpost și îngrijire medicală.