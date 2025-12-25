De ce majoritatea câinilor au ochi căprui. Explicația surprinzătoare a științei pentru felul în care arată animalele de companie

Cercetătorii știu că animalele domestice tind să aibă trăsături comune precum urechi căzute, boturi mai scurte, creiere mai mici și agresivitate scăzută. Apoi au descoperit că oamenii ar fi putut influența o altă trăsătură la câini: culoarea ochilor.

Majoritatea câinilor au ochi căprui

Odată cu domesticirea companionilor blănoși, oamenii ar fi putut selecta câini cu ochi mai închiși la culoare, deoarece îi considerăm mai prietenoși și mai tineri, sugerează un nou studiu.

O echipă de cercetători din Japonia a analizat irișii din fotografiile a 22 de lupi gri cu diferite culori de blană și 81 de câini domestici din 35 de rase principale. În studiul lor, publicat în Royal Society Open Science, aceștia raportează că, de obicei, patrupedele au iriși mai închiși la culoare și mai roșii decât verii lor lupi cu ochi gălbui.

„Nu numai că a existat o diferență clară în ceea ce privește culoarea ochilor între lupi și câini, dar am descoperit și că oamenii percep câinii cu ochi mai închiși la culoare ca fiind mai prietenoși și mai imaturi”, a declarat autorul principal al studiului, Akitsugu Konno, specialist în științe animale la Universitatea de Științe Teikyo din Japonia.

„Această descoperire sugerează că oamenii ar putea selecta inconștient ochii închiși la culoare, deoarece aceștia par mai puțin amenințători și sunt protejați, ceea ce ar putea fi mai adaptabil din punct de vedere evolutiv la câinii domestici”, a completat expertul.

Experimentul făcut de oamenii de știință

Pentru a testa percepția despre prietenie om-câine, cercetătorii au ales 12 imagini cu câini, le-au modificat ochii prin Photoshop și au creat un chestionar care le cerea participanților să evalueze trăsăturile de personalitate ale cățeilor (cum ar fi prietenia, încrederea și agresivitatea), pe o scară de la zero la cinci. Sondajul a întrebat, de asemenea, cât de mult și-ar dori să interacționeze cu un anumit câine sau să-l adopte. Cercetătorii au creat patru versiuni diferite ale chestionarului și au cerut unui număr de 76 de participanți să-l completeze.

Rezultatele lor au arătat că participanții au evaluat câinii cu ochi închiși la culoare ca fiind mai prietenoși și mai puțin maturi decât câinii cu ochi deschiși la culoare. Per total, însă, culoarea ochilor nu a corespuns direct dorinței participanților de a interacționa cu câinele sau de a-l păstra. Sondajul a fost apoi repetat online cu alți 66 de participanți, iar echipa a obținut rezultate similare.

„Credem că un iris mai închis la culoare face mai dificilă distincția dimensiunii pupilei și, prin urmare, dă iluzia unei pupile mari, ceea ce este asociat cu percepția noastră de a fi mai asemănători cu niște bebeluși”, a declarat Konno pentru The Guardian.

Dimensiunea pupilelor umane tinde să scadă odată cu vârsta, deoarece mușchii care reacționează la lumină își pierd o parte din forță în timp. Prin urmare, putem asocia pupilele mai mari cu animalele tinere care necesită îngrijirea noastră.

Concluzia

Jessica Hekman, medic veterinar și genetician canin la organizația non-profit Functional Dog Collaborative, care nu a participat la cercetare, este de acord că oamenii au selectat animale pentru ochii închiși la culoare. Cu toate acestea, adaugă ea, rămâne neclar dacă puii noștri au fost inițial domesticiți în acest fel sau dacă selecția este un fenomen mai recent. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina exact când a avut loc schimbarea culorii ochilor: „Ne place foarte mult să spunem povești despre domesticirea câinilor, dar a fost greu să facem studii solide”, a declarat ea.