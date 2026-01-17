EXCLUSIV Anxietatea animalelor de companie după sărbători. Cum se manifestă sindromul post-Crăciun la câini, potrivit medicului veterinar: „Trebuie să-i ajutăm”

După sărbătorile de iarnă am revenit la muncă, unde petrecem multe ore departe de casă și de animalele de companie. Asta înseamnă că, din nou, rămân singure acasă și sunt expuse la anxietate. Ce putem face în astfel de cazuri, potrivit medicului veterinar?

Medicul veterinar, despre anxietatea câinilor după sărbători

Anxietatea câinilor după sărbătorile de iarnă este cât se poate de reală și apare din cauza schimbărilor în programul stăpânilor. Medicul veterinar Ionela Crăciun a detaliat fenomenul în exclusivitate pentru Pets&Cats.

„Câinii iubesc rutina; o adoră până în punctul în care, dacă nu este respectată, devin agitați și nervoși. În timpul sărbătorilor, programul lor e diferit puțin, stăpânii stau mai mult acasă, iar animalele se obișnuiesc cu acest nou ritm. Pentru ele, revenirea la viața de birou a stăpânilor reprezintă o altă schimbare importantă”, ne-a declarat specialista.

În perioada Crăciunului, copiii sunt acasă, vin oaspeții, apar decorațiunile festive, adică rutina câinilor este perturbată: „Toată această agitație îi face pe câini mai nervoși, dar și mai receptivi”, explică medicul veterinar. „Oamenii au capacitatea de a anticipa sfârșitul sărbătorilor și se pregătesc mental, dar câinii nu pot face acest lucru. Ei reacționează strict la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Peste noapte, după o interacțiune constantă, casa devine brusc goală și câinele se simte dezorientat”, susține dr. Crăciun.

Pentru a preveni stresul după sărbători, recomandarea medicului veterinar este să adaptăm treptat rutina câinilor: „Animalul trece de la mult timp petrecut cu stăpânii, plimbări și excursii la singurătate. În acest moment, câinele încearcă să obțină mai multă atenție”.

Manifestările sindromului post-sărbători

Sindromul post-Crăciun apare prin diverse comportamente: agitație, nervozitate, distrugerea obiectelor din casă, urlete sau solicitarea excesivă a atenției. „De asemenea, câinii au o energie crescută, urinează frecvent, sunt triști sau letargici”, a completat specialista.

Ale semne ale anxietății la câini sunt tremurat, ascundere sau evitarea contactului, scăderea apetitului, toaletare excesivă (lins compulsiv), mers repetitiv prin casă și dificultăți de somn.

Sfaturi pentru stăpânii de animale

Plimbări adaptate programului de muncă: trezitul mai devreme și ieșirile scurte care să simuleze timpul petrecut singur.

Jocuri și stimulare mentală: oferă-i jucării interactive pentru a-i menține atenția ocupată.

Aceste măsuri sunt necesare mai ales pentru câinii cu dependențe emoționale, pentru care sindromul post-vacanță este mai pronunțat și produce mai multe episoade de anxietate.

„Dacă știm că animalul nostru de companie are probleme să rămână singur acasă, trebuie să-l ajutăm să se obișnuiască fără noi”, a punctat dr. Ionela Crăciun.

