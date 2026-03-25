Un restaurant din Pitești bifează o premieră, după ce a angajat o pisică. Echipa localului s-a mărit cu un membru total neașteptat, dar deja foarte îndrăgit.

Un restaurant a angajat pentru prima dată o pisică

Imaginile publicate pe Instagram de restaurantul Biblioteque arată cum noul angajat și-a luat foarte în serios obligațiile de serviciu. Ea stă frumos în fața intrării, purtând un guler și o cravată roșie, perfecte pentru un șef de sală în adevăratul sens al cuvântului.

Potrivit descrierii din postare, pisica pare să fie deja o prezență obișnuită în restaurant, iar rolul ei, chiar dacă neoficial, este clar: să aducă zâmbete. Totuși, printre celelalte responsabilități se numără dormitul strategic pe scaune pentru a atrage clienții la mese, verificarea terasei și aprobarea fiecărui colțișor al restaurantului și degustarea meniului pentru a se asigura că totul este pe gustul clienților.

„Deciziile importante vor fi luate după somnul de prânz. Se pare că doar cei pregătiți pentru taxa de drăgălășenie pot beneficia de serviciile sale exclusiviste. Taxa se poate achita inclusiv în pliculețe. Candidaturile pentru poziția de asistent de mângâieri sunt închise, dar admitem cu drag aplicații pentru jobul de tovarăș de joacă”, se arată în postarea de pe Instagram, reprezentanții restaurantului adăugând și că „Șef acceptă inimioare în loc de taxa de drăgălășenie”.

Reacții pozitive în online

Postarea a atras rapid atenția internauților, care au reacționat cu sute de aprecieri și comentarii amuzate.

„Tu ce i-ai da lui Șef în restaurant și ce notă pentru serviciile oferite?”, este întrebarea lansată în mediul online. Unii dintre cei care au comentat spun, în glumă, că „angajatul” este mai atent decât mulți ospătari, în timp ce alții recunosc că ar veni special la restaurant doar pentru el.

Chiar dacă este, cel mai probabil, doar o inițiativă simpatică de promovare, ideea a prins imediat la public, mai ales în contextul în care animalele „angajate” în cafenele sau restaurante sunt deja un trend în alte țări.

Citește și: