Garfield, cel mai simpatic „angajat” cu blăniță de la salubritate. Motanul este nelipsit din cursele zilnice ale colegilor: „Face parte din echipă de mulți ani și ne însoțește pretutindeni” (VIDEO)

Compania de salubritate Polaris M Holding din Constanța are un membru de echipă care reușește să atragă atenția oriunde apare. Nu poartă uniformă și nici nu conduce autospeciale, dar este nelipsit din misiunile zilnice: el este Garfield, motanul care a devenit, în timp, mascota oficială și sufletul echipei.

Garfield, „angajatul” care torce și muncește

De mai mulți ani, Garfield îi însoțește pe angajații companiei în activitățile zilnice, fiind o prezență familiară atât pentru colegi, cât și pentru constănțenii care îl întâlnesc prin oraș. Poate fi zărit uneori în apropierea autospecialelor, urmărind curios forfota din jur, sau bucurându-se de mângâierile oamenilor care l-au îndrăgit rapid.

Deși nu participă propriu-zis la operațiunile de gestionare a deșeurilor, Garfield „se implică” în felul său: aduce bună dispoziție, destinde atmosfera și creează o legătură caldă între echipele Polaris și cetățeni.

Își urmează colegii peste tot

„Garfield – coechipierul care nu lipsește de la nicio misiune. Garfield face parte din echipă de mulți ani și ne însoțește pretutindeni, fiind mereu prezent în activitatea de zi cu zi. Îl puteți zări uneori în cursele colegilor noștri sau chiar răsfățat de mulți cetățeni. Nu refuză nicio misiune și se implică constant, în felul lui, în viața comunității, devenind un simbol al bunei dispoziții și al prieteniei.”, a transmis Polaris M Holding pe rețelele sociale.

În companie, motanul este văzut ca un adevărat coleg și membru al familiei Polaris, iar afecțiunea este, fără îndoială, reciprocă. Faptul că a „ales” să rămână alături de ei de-a lungul anilor este considerat o onoare.

„Pentru noi, Garfield este mai mult decât un simplu motan — este parte din familia Polaris. De aceea, îi suntem profund recunoscători pentru alegerea făcută”, a mai precizat companie în mediul online.

