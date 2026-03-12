O companie din Mexic și-a atras toată simpatia internetului, după ce a salvat o pisică portocalie de pe stradă și a angajat-o, devenind inginerul Miauricio, cel mai simpatic coleg.

Inginerul Miauricio, noul coleg al unei companii din Mexic

Motanul găsit de colegi și adoptat a primit un rol simbolic în cadrul firmei, dar și un nume pe măsură. Sub fotografia sa din catalogul angajaților se află numele „Engineer Miauricio”, angajat pe postul de „Director de Suport Emoțional”, după cum se observă în filmulețul postat pe Instagram și X.

Deși funcția avută poate părea doar simpatică și amuzantă, Miauricio își îndeplinește atribuțiile cum nu se poate mai bine. Printre responsabilitățile sale se numără întâmpinarea colegilor cu mieunături simpatice, să se plimba prin birou pentru a supraveghea desfășurarea eficientă a activității, dar și aducerea de zâmbete pe fețele colegilor săi.

Potrivit celor care lucrează în companie, prezența pisicii a schimbat atmosfera din birou. În pauze, colegii se opresc adesea să o mângâie sau să se joace cu ea, iar momentele petrecute alături de motanul portocaliu au devenit rapid o rutină zilnică.

Povestea lui „Engineer Miauricio” a atras atenția pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au lăudat gestul angajaților de a adopta o pisică fără stăpân și de a-i oferi un loc sigur, grijă și atenție.

Acest caz atrage atenția asupra beneficiilor pe care animalele de companie le pot aduce oamenilor în timp ce lucrează. Tot mai multe companii au descoperit punctele forte ale prezenței animalelor în spațiile de lucru. Studiile arată că interacțiunea cu animalele poate reduce stresul și poate contribui la o atmosferă mai relaxată la birou.

