Un caz șocant de cruzime față de animale a fost înregistrat în București, în Sectorul 2, unde o pisică a fost aruncată de la etaj, fiind grav rănită. Polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au intervenit rapid și au reținut un bărbat suspectat că ar fi comis fapta.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a fost sesizat pe 7 decembrie 2025, prin apelul 112. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor și Secției 7 Poliție, care au identificat rapid bărbatul suspectat de agresiune.

Pisica, aflată într-o stare critică, a fost preluată imediat de polițiști și transportată la o clinică veterinară a unei asociații de profil, unde a primit asistență medicală de urgență. Medicii veterinari au constatat că animalul prezenta șoc traumatic, șoc hipotermic, leziuni hemoragice la nivelul aparatului bucal și o eventrație la flancul abdominal drept.

Măsurile luate de autorități

Pe baza probelor adunate, polițiștii au început urmărirea penală sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.

Mesajul autorităților

Poliția Capitalei reamintește că orice formă de violență împotriva animalelor este ilegală și se pedepsește conform legii. Cetățenii sunt încurajați să manifeste grijă și respect față de animale și să sesizeze prompt orice abuz, apelând numărul unic de urgență 112.

Serviciul pentru Protecția Animalelor condamnă ferm orice act de cruzime și subliniază că autoritățile acționează rapid pentru protejarea animalelor și descurajarea comportamentelor abuzive.