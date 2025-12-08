Un tânăr din Vaslui a fost arestat după ce a omorât o capră din curte şi şi-a ameninţat cu moartea mama şi fraţii. Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv după ce, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a omorât un animal din curtea familiei şi şi-a ameninţat cu moartea mama şi fraţii, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, citat de Agerpres. Potrivit oamenilor legii, bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, respectiv ameninţare.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii vasluieni au stabilit că, în seara zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 20.00, aflat în curtea locuinţei sale şi pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul cercetat ar fi înjunghiat o capră, aplicându-i mai multe lovituri cu un corp înţepător în zona gâtului, care ar fi condus la decesul animalului.

De asemenea, tânărul şi-ar fi ameninţat mama şi fraţii cu moartea. La data de 5 decembrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au luat faţă de bărbatul cercetat măsura reţinerii, pe o perioadă de 24 de ore. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, a explicat IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a tânărului de 24 de ani.

Mesajul poliției pentru cetățeni

„Reamintim cetățenilor că din data de 19 mai 2022 au intrat în vigoare noi prevederi legale, respectiv Legea 138 din 13 mai 2022 pentru modificarea și completarea Legii 205 din 2004 privind protecția animalelor, astfel au fost stabilite sancțiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violență asupra acestora.

Articolul 25

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

A) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;

B) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare;

C) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.

Sancțiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violență asupra animalelor

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

A) folosirea animalelor sălbatice aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulanțe, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare;

B) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora;

C) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

D) rănirea cu intenție a animalelor.

Închisoare de la 2 la 7 ani

(3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani:

A) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

B) schingiuirea animalelor;

C) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

D) zoofilia.

(4) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.”, au mai spus autoritățile.