Câinii nu mai stau singuri acasă, ci merg zilnic la școală cu autobuzul, învață, se joacă și scapă definitiv de anxietate. Ce țară pune mare preț pe fericirea animalelor

În Canada, chiar și câinii merg la școală, pentru că niciun animal de companie nu ar trebui să petreacă ziua singur. Școlile pentru patrupede devin un fenomen real în toată țara. În loc să aștepte acasă ore întregi, câinii își petrec ziua învățând, jucându-se, socializând și chiar luând mici pauze de somn.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În Canada, câinii merg la școală

Pentru cățeii anxioși sau plini de energie, este o schimbare radicală. Dresorii spun că le dezvoltă încrederea, îmbunătățește comportamentul și le oferă un sentiment de apartenență.

În Canada a devenit o normalitate ca microbuzele să preia câinii direct de la casele stăpânilor și să-i ducă la școală, unde au parte de jocuri, activități și socializare. Această practică devine din ce în ce mai frecventă, deoarece ajută animalele să evite orele lungi de singurătate.

Potrivit proprietarilor, aceste „școli” canine se dovedesc a fi o soluție valoroasă: animalele sunt mai fericite, mai puțin stresate și primesc îngrijire constantă pe parcursul zilei. Serviciul a devenit un ajutor important pentru bunăstarea animalelor de companie, scrie tiranapost.

Aceste „școli de zi pentru câini” sunt frecvente în marile orașe canadiene, oferind animalelor de companie o alternativă la singurătatea din apartament. Centrele funcționează ca niște grădinițe moderne pentru patrupede, cât timp proprietarii lor sunt la muncă.

În loc să stea singuri acasă, câinii petrec ziua socializând, jucându-se și participând la activități special concepute pentru stimularea lor fizică și mentală. O zi obișnuită într-o astfel de „școală” presupune socializare cu alți câini, într-un mediu controlat și sigur, sesiuni de antrenament și exerciții sub supravegherea unor dresori profesioniști.

De asemenea, au parte de joacă în aer liber, în spații împrejmuite, și pauze de odihnă, pentru a evita suprastimularea. Unele centre oferă inclusiv transport special, cum ar fi furgonete decorate ca niște autobuze școlare, care „îi iau” pe câini de acasă dimineața și îi aduc înapoi seara.

Beneficii pentru animale

Dresorii și stăpânii spun că observă beneficii evidente la animalele de companie: anxietatea de separare scade considerabil, câinii devin mai echilibrați, mai încrezători și mai ușor de controlat, obțin atât mișcare fizică, cât și stimulare cognitivă. Totodată, se creează un simț al apartenenței și al scopului, chiar și pentru animale.

Mulți proprietari susține că au văzut schimbări notabile în comportamentul câinilor: mai puțină energie negativă, mai mult calm și o atitudine generală mai fericită.

Fenomenul reflectă o schimbare semnificativă în modul în care canadienii își privesc animalele de companie. Câinii nu mai sunt lăsați acasă cu un bol de apă și mâncare și câteva jucării. Acum, patrupedele sunt considerate membri ai familiei, cu nevoi emoționale și sociale reale.

Școlile pentru câini se bucură de mare succes

Dacă te întrebi de ce funcționează acest sistem, răspunsul este simplu: pentru că este construit pe empatie și pe nevoile reale ale câinilor, previne izolarea și plictiseala, încurajează comportamentul pozitiv, ajută animalele să se integreze într-un mediu sigur și interactiv, serviciile sunt bine organizate, cu personal calificat și spații adecvate. Potrivit proprietarilor, școala le-a „salvat” câinele de la depresie.

Cu toate că majoritatea acestor servicii nu au încă site-uri oficiale și funcționează mai ales pe bază de recomandări și vizibilitate în mediul online, cererea este în creștere.

De pildă, pe Facebook, Instagram și TikTok, filmulețele cu „elevii canini” care fac activități în grup, ascultă comenzi sau se bucură de pauza de prânz se bucură de mare succes. Feedback-ul este pozitiv, iar conceptul stârnește interes și în alte țări.

Pentru câinii energici, anxioși sau dornici de companie, această formă de „educație” este un real colac de salvare. Iar pentru stăpânii lor este o garanție că blănoșii primesc îngrijire și fericire.