Pisica Jessy rămâne la Primăria Sectorului 6. „Șefa blănoasă”, care a cucerit internetul și birourile instituției, nu pleacă la PMB

Primăria Sectorului 6 a lămurit soarta pisicii Jessy, mascota neoficială a instituției și vedetă pe rețelele sociale, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din 7 decembrie 2025. Noul edil susține că felina nu îl va însoți la Primăria Municipiului București, ci va rămâne în mediul în care s-a obișnuit.

Primăria Sectorului 6 nu renunță la pisica Jessy

„Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”, a precizat Ciucu.

Povestea lui Jessy s-a viralizat după ce Ciprian Ciucu a relatat, într-un interviu pentru TVR Info, că fotografia lui oficială de campanie a fost aleasă de susținători, iar varianta preferată a fost cea în care apare cu pisica în brațe.

Animalul a fost găsit în stare deplorabilă în scara unui bloc și, ulterior, adoptat și îngrijit de angajații Primăriei Sectorului 6. De atunci, viața lui Jessy s-a transformat complet: a devenit „Șefa”, „Suflețel”, „Regina Primăriei” . Felina stă în Primărie de un an jumătate și, în tot acest timp, primarul a dus-o la veterinar pentru tratamente, deparazitare și sterilizare.

Felina stă în biroul primarului

„S-a transformat mult de la momentul când primarul Ciprian Ciucu a găsit-o abandonată în scara blocului. Era slabă, pricăjită și bolnavă. Plină de bubițe și cu otită. Nu l-a lăsat sufletul să treacă nepăsător. Acum, este o mândră felină, atentă la tot și toate, iubitoare atunci când vrea ea, ageră, isteață, dar și tare cuminte”, relata Primăria Sectorului 6 pe rețelele sociale, în urmă cu 4 luni.

„Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, spunea Ciucu pentru Pets&Cats, în ianuarie 2025.

Angajații primăriei susțin că Jessy intră în orice birou cu o siguranță de sine demnă de un „șef”, este răsfățată de toată lumea și are parte de mângâieri, plimbări pe holuri și somn în locuri preferate. Din când în când, iese în curtea primăriei și apoi revine în interior. Totuși, „acasă” este biroul principal, unde are colțișorul ei cu apă, mâncare și canapeaua preferată. Deși Ciprian Ciucu se mută la Primăria Capitalei, Jessy își va continua viața liniștită în Sectorul 6.