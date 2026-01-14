12 câini abandonați în ger, salvați la limită de ASPA. Scoase cu forța din apartament, bătute și lăsate pe domeniul public, animalele au ajuns de urgență în adăpost: „Câinii nu cad din cer” (FOTO)

În mediul online, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București relatează un caz grav de abandon: 12 câini, pui și adulți, au fost găsiți în curtea unui bloc de locuințe, în ger, ce prezentau o stare precară de îngrijire, unul dintre ei având mai multe plăgi la nivelul feței.

Caz șocant în Capitală: 12 câini abandonați în frig, unul rănit

Echipajele ASPA au intervenit de urgență pentru salvarea animalelor fără stăpân găsite duminică la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei, în urma unei sesizări făcute cu privire la existența mai multor câini în curtea unui bloc de locuințe.

Persoana care a contactat ASPA este proprietara unui apartament din imobilul respectiv, pe care l-a închiriat unei persoane care deținea mai mulți câini. În lipsa chiriașei de acasă, aceasta a scos câinii din apartament și i-a abandonat pe domeniul public, solicitând intervenția Autorității pentru ridicarea acestora, cu mențiunea că ar fi câini fără stăpân.

ASPA a intervenit de urgență

ASPA a ridicat 12 câini, pui și adulți, care prezentau o stare precară de îngrijire, unul dintre ei având mai multe plăgi la nivelul feței, pe care i-a transportat la adăpostul din Bragadiru. Acolo, animalele au beneficiat de îngrijire, evaluare medicală și condiții de siguranță.

În urma verificărilor, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București a constatat că unul dintre câini era microcipat și înregistrat pe numele chiriașei, care a fost contactată de către angajații ASPA. Aceasta s-a prezentat duminică la adăpost și a identificat toți câinii ca fiind ai ei, iar marți, 13 ianuarie, i-a revendicat pe toți. Potrivit spuselor sale, ar mai fi avut încă 3 câini care s-au pierdut când au fost scoși din apartament.

Poliția a fost sesizată pentru abandon și îngrijire precară

Pe baza mărturiilor chiriașei, ASPA a sesizat poliția pentru abandonul câinilor pe domeniul public de către proprietara apartamentului închiriat, dar și pentru îngrijirea precară a câinilor de către stăpâna animalelor.

„Iată un exemplu evident de ce încă mai avem câini pe străzi. Aceștia nu cad din cer, ci sunt abandonați de oameni. Reamintim că abandonul animalelor este sancționat de lege cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 lei, iar deținerea acestora implică responsabilitate și respectarea prevederilor legale”, a transmis ASPA.