Nala, cea mai bogată pisică din lume. Adoptată din adăpost, felina are acum o avere colosală / Cum a reușit să strângă 100 de milioane de dolari (VIDEO)

Odată cu dezvoltarea rețelelor sociale, animalele de companie au început să aibă mai mulți urmăritori în mediul online și câștigă mai mulți bani decât oamenii. Cel mai bun exemplu este Nala, cea mai bogată pisică din lume!

Nala este cea mai bogată pisică din lume

Averea pisicii Nala se ridică la 100 de milioane de dolari, provenită din rețelele sociale și contracte de publicitate. Numărul masiv de urmăritori online ai felinei și colaborările cu branduri importante au transformat-o într-o celebritate globală profitabilă. Cu milioane de fani pe diverse platforme, Nala continuă să câștige bani prin conținut sponsorizat și parteneriate. Ascensiunea ei reflectă influența tot mai mare și potențialul comercial al animalelor de companie în era digitală.

Nala este o metisă siameză-tigrată din California, SUA, notează Hindustan Times. Avea în jur de cinci luni când a fost adoptată de la un adăpost de animale de către Varisiri Methachittiphan (numit Pookie) și a devenit o senzație pe rețelele sociale după ce stăpâna a început să distribuie poze cu ea pe Instagram.

A apărut în topul Forbes

Popularitatea ei online, datorită personalității sale jucăușe și a aspectului drăgut, a ajutat-o, de asemenea, să apară pe lista Forbes a celor mai buni influenți la categoria Animale de companie în 2017.

Pe lângă Instagram, Nala are profiluri și pe alte platforme sociale, inclusiv TikTok și YouTube. Conturile ei sunt folosite și pentru a crește gradul de conștientizare a bunăstării animalelor și pentru a strânge fonduri pentru organizații caritabile.

În 2012, Varisiri i-a creat pisicii sale un profil de Instagram, pentru a distribui fotografii și videoclipuri cu ea, care au devenit rapid virale și au atras atenția oamenilor. Fanii Nalei au crescut la 4,4 milioane, ceea ce a făcut-o să obțină titlul de cea mai urmărită pisică de pe Instagram în mai 2020.

