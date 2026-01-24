Articole / Reportaje

Prima reacție a bărbatului acuzat de vecini că a distrus căsuțele pisicilor comunitare: „Vezi Doamne, eu sunt omul rău al pisicilor. Și eu am avut animale, câini, dar nu mi se pare normal”

barbatul-care-a-distrus-casutele-de-pisici FOTO Facebook

Bărbatul din Sectorul 3 al Capitalei, acuzat de vecini că a distrus căsuțele pisicilor comunitare din grădina blocului în care locuiește și plasat sub control judiciar, a avut o primă reacție despre situația pe care a creat-o în luna decembrie 2025.

Bogdan Porumbacu reacționează după ce a distrus căsuțele pisicilor comunitare din grădina blocului

Potrivit oamenilor legii, cuștile pentru pisicile fără stăpân fuseseră amplasate în grădina blocului, însă, după o ceartă cu vecina care se ocupa de animale, bărbatul a decis să le distrugă, fără acordul celorlalți locatari. Cazul a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, iubitorii de animale condamnându-i gestul.

Numele lui este Bogdan Porumbacu, are și-a justificat gestul spunând că nu a fost de acord cu prezența adăposturilor: „Vezi Doamne, eu sunt omul rău al pisicilor. Da, și eu am avut animale, câini, dar nu mi se pare normal. I-am spus în nenumărate rânduri că nu suntem de acord, nu vrem. Vor veni purici, căpușe, mirosul, zgomotul pe care îl fac când se încăieră și miorlăie. Nu mi se pare normal să vii fără acordul proprietarilor, că nu suntem de acord, nici asociația nu e”, potrivit Știrile ProTV.

captura foto Stirile PRO TV

Plasat sub control judiciar

Individul a fost reținut de poliție și se află acum sub control judiciar. Acesta trebuie să se prezinte săptămânal la secția de poliție din apropierea locuinței și are interdicția de a lua legătura cu vecina implicată în conflict.

Femeia care se ocupă de pisici susține că el ar fi singurul locatar din bloc care nu își dorește animalele în zonă. Aceasta încearcă să se ocupe responsabil de animale: „Au spus când era mâncare mai multă, le-am luat. Vara am îngrijit, am strâns după ele. Mai vin și de la alte blocuri, mănâncă și pleacă. Nu își fac nevoile aici în grădină. Cele nesterilizate mai miorlăie, dar nu să deranjeze. Unde am știut că e o fetiță nesterilizată am încercat să o prindem”.

Când poate fi solicitată intervenția poliției locale

În Sectorul 3 al Capitalei, amplasarea acestor adăposturi pentru pisici nu este reglementată de primărie. Din acest motiv, asociațiile de proprietari care nu vor astfel de cuști pot solicita intervenția poliției locale pentru a le ridica. În alte sectoare, primăriile sprijină acest tip de inițiative și colaborează cu asociațiile și organizațiile care se ocupă de îngrijirea felinelor fătă stăpân.

Pets&Cats a încercat să ia legătura cu Bogdan Porumbacu, însă, până la redactarea acestui articol, nu am primit răspuns.

Vezi și Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere

FOTO Facebook

