Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere

Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 56 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere.

Polițiștii l-au reținut pe bărbatul care teroriza pisicile comunitare pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei

În fapt, autoritățile s-au sesizat din oficiu, fiind ulterior sesizate și prin plângere, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, o persoană ar fi provocat distrugeri unor bunuri folosite ca adăpost pentru pisici. De asemenea, prin comportamentul său, bărbatul ar fi tulburat liniștea și ordinea publică.

În baza probatoriului administrat azi, 20 ianuarie 2026, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, persoana în cauză fiind depistată și condusă la sediul subunității, în vederea audierii.

Control judiciar pentru 60 de zile

Față de bărbatul de 56 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind instituită măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere.

Poliția Capitalei transmite că tratează cu maximă seriozitate astfel de fapte și dispune toate măsurile legale prevăzute de lege: „Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este un procedeu al procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

A lovit animalele și le-a distrus căsuțele

Pets&Cats a făcut cunoscut acest grav de cruzime asupra animalelor la începutul anului 2026. De peste 3 ani, pisicile comunitare din zona Bulevardului Camil Ressu trăiesc în teroare. Bărbatul le-a lovit cu piciorul, le-a răsturnat mâncarea și apa și le-a distrus căsuțele, în ciuda faptului că animalele sunt sterilizate și îngrijite zilnic de locatari.

În septembrie anul trecut, câțiva vecini au apelat la o asociație pentru protecția animalelor pentru a steriliza câteva dintre ele, nouă pisici au fost deja sterilizate, însă cei care le îngrijesc au susținut că sunt mult mai multe în zonă. Limbajul folosit de bărbat este agresiv și vulgar, iar vecinii au spus că astfel de ieșiri sunt frecvente atunci când cineva încearcă să intervină pentru protejarea pisicilor.