Casă distrusă de flăcări în Banat. O persoană a suferit arsuri, mai multe animale salvate de pompieri

Un incendiu a izbucnit, vineri, 2 ianuarie 2026, la o casă din localitatea Soceni, comuna Ezeriș (județul Caraș-Severin). La fața locului au intervenit rapid pompierii militari din cadrul Detașamentului Reșița, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj format din 12 subofițeri și un ofițer. De asemenea, au acționat un echipaj al SAJ și o echipă din partea PPC Electrica, scrie presa locală.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Incendiu în județul Caraș-Severin: casă distrusă de flăcări

Focul s-a manifestat pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați, distrugând în totalitate șapte încăperi ale locuinței, împreună cu bunurile aflate în interior (electronice, mobilier și electrocasnice). Totodată, au fost mistuite de flăcări o șură și un grajd. Din fericire, flăcările nu s-au propagat la vecini.

În urma incendiului, o persoană, rudă a proprietarului, a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare. Aceasta a fost evaluată medical la fața locului de echipajul SMURD, dar a refuzat transportul la spital.

Animalele din gospodărie au fost salvate

Intervenția rapidă a pompierilor a dus și la salvarea mai multor animale din curte: aproximativ 30 de găini, o vacă și trei porci. În timpul misiunii de stingere a incendiului a explodat o butelie, dar nu s-a soldat cu victime.

Focul a fost lichidat; pompierii au stabilit că o cauză probabilă a incendiului a fost coșul de fum necurățat, cu depuneri de funingine.

Vezi și Primăria Craiova, dată în judecată de stăpânii de câini şi pisici, nemulţumiţi de limitarea numărului de animale la bloc. Lia Olguța Vasilescu anunță reguli mai dure din 2026: „Verificări în tot oraşul la proprietarii care nu îşi sterilizează animalele şi se vor aplica amenzi”

Protecția Animalelor CJ Ilfov a făcut bilanțul anului 2025. Câte animale a sterilizat gratuit: „Dacă reducem înmulțirea necontrolată, reducem și abandonul”