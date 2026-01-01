Protecția Animalelor CJ Ilfov a făcut bilanțul anului 2025. Câte animale a sterilizat gratuit: „Dacă reducem înmulțirea necontrolată, reducem și abandonul”

Protecția Animalelor CJ Ilfov a prezentat bilanțul activităților desfășurate în 2025, un an marcat de eforturi susținute, rezultate și speranța unei schimbări reale în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Potrivit datelor oficiale, instituția a reușit să sterilizeze gratuit nu mai puțin de 4.091 de animale, câini și pisici, atât cu proprietar, cât și fără stăpân.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Protecția Animalelor CJ Ilfov trage linie după 2025

Reprezentanții Protecției Animalelor CJ Ilfov subliniază că sterilizarea este un pas esențial pentru stoparea înmulțirii necontrolate. Din totalul animalelor sterilizate în 2025, 2.584 au fost câini, dintre care 874 masculi și 1.710 femele, iar 1.507 au fost pisici, respectiv 466 masculi și 1.041 femele.

Odată cu rezultatele din acest an, numărul total al animalelor sterilizate gratuit de Protecția Animalelor CJ Ilfov a ajuns la 16.154, un prag important care confirmă eficiența programelor implementate. Instituția atrage atenția asupra faptului că reducerea înmulțirii necontrolate duce, implicit, la scăderea abandonului, un fenomen cu efecte grave atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Peste 4000 de animale sterilizate gratuit

„Știți deja: Cel mai mult punem accent pe sterilizarea în masă. Bilanț 2025 – 4.091 animale sterilizate gratuit. Câini și pisici, cu și fără proprietar. Încheiem un an plin, cu muncă multă, cu bucurii și cu speranța că încet, încet, reușim să schimbăm mentalități și să îmbunătățim viața animalelor. Bunăstarea animalelor vine la pachet cu stoparea înmulțirii necontrolate.

Defalcat, acum: – am sterilizat gratuit 2.584 câini (874 masculi și 1.710 femele); – am gratuit sterilizat 1.507 pisici (466 masculi și 1.041 femele). În total, am ajuns la 16.154 de animale sterilizate gratuit”, a transmis Protecția Animalelor CJ Ilfov pe rețelele sociale.

Lupta cu abandonul continuă

Sterilizarea în masă face parte din strategia pe termen lung a Protecției Animalelor CJ Ilfov, care este completată de campanii de informare, educare și promovare a adopției. Prin aceste acțiuni, autoritățile își propun să contribuie la schimbarea mentalităților și la construirea unei relații mai responsabile între oameni și animale.

„Dacă reducem înmulțirea necontrolată, reducem și abandonul. Sterilizarea în masa este parte din strategia noastră pe termen lung. Alături de informare, educare și campanii de promovare a adopției animalelor”, a punctat Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Vezi și Pisicile sunt greu de citit, dar nu imposibil. Cum îți dai seama dacă pisica ta este cu adevărat fericită. Explicația științifică a comportamentului felin

Noul animal de companie îi fascinează pe cercetători. Dă semne surprinzătoare de adaptare și domesticire lângă oameni