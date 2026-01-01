Noul animal de companie îi fascinează pe cercetători. Dă semne surprinzătoare de adaptare și domesticire lângă oameni

Studiile arată că ratonii dau semne timpurii de domesticire. Aceștia sunt animale energice și inteligente, originare din America de Nord. Sunt considerați o specie sălbatică și nepotriviți ca animale de companie, dar asta nu i-a împiedicat pe oameni să încerce.

Un nou animal de companie prinde contur

De fapt, nu este complet neobișnuit în America rurală ca unii oameni să aibă un fel de raton „de companie”. Chiar și un film a fost realizat despre un băiat și ratonul său de companie, Rascal, în 1969.

Deși sunt cu siguranță adorabili, prietenoși și inteligenți, nu este recomandat să ții unul ca animal de companie din cauza posibilității de rănire, boli și, bineînțeles, a înclinației lor de a se implica în orice, scrie The Spruce Pets. Însă, aceste creaturi ar putea fi domesticite în viitorul apropiat.

Cercetătorii au descoperit că ratonii dezvoltă trăsături domestice

Un nou studiu al Departamentului de Biologie al Universității din Arkansas, Little Rock, a descoperit că ratonii se schimbă fizic ca răspuns la interacțiunile lor continue cu oamenii.

Pentru început, ar trebui să explicăm faptul că animalele „îmblânzite” tind să aibă trăsături fizice specifice, în special fețe mai scurte, urechi căzute, capete mai mici și pete albe pe blană. Acest fenomen se numește „sindromul domesticirii” și ajută animalele să supraviețuiască în locuri cu o prezență umană crescută.

Fenomenul uimește știința

După ce au analizat aproape 20.000 de fotografii cu ratoni din Statele Unite, cercetătorii de la Universitatea din Arkansas au descoperit că ratonii care trăiesc în zone urbane au, în medie, boturi cu 8,9 cm mai scurte decât cei care trăiesc în sălbăticie.

Nu sunt singurele animale care prezintă astfel de trăsături; vulpile și șoarecii care trăiesc în zonele urbane au, de asemenea, boturi mai scurte. Potrivit biologului Adam Wilkins, acest lucru ar putea indica faptul că „odată ce animalele sălbatice încep să petreacă timp în apropierea oamenilor, devin puțin mai puțin speriate și poate chiar încep să prezinte semne fizice ale sindromului de domesticire”.

Care sunt dezavantajele

De fapt, vulpile sunt deja domesticite de zeci de ani. Un centru de cercetare din Rusia crește vulpi cu scopul de a le domestici încă din anii 1960 și chiar le vinde pentru a-și finanța cercetările.

Mare atenție însă! Acestea nu sunt animale de companie grozave, fiind chiar ilegale în unele zone. Deși atât vulpile, cât și ratonii arată drăguț, produc multe pagube (ca să nu mai vorbim de miros urât) și au nevoie de mult spațiu.

