Și orașul Buzău schimbă tradiţia de Revelion: Fără artificii pentru binele animalelor

Primăria orașului Buzău a decis să înlocuiască focurile de artificii cu un show de lumini, o schimbare care vine în sprijinul animalelor – fie ele sălbatice sau de companie – dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară, notează News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Orașul Buzău renunță la focurile de artificii pentru binele animalelor

Anunţul a fost făcut la un post local de radio, de către viceprimarul Buzăului, Ionuţ Apostu, care a explicat că una dintre principalele motivaţii o reprezintă căprioarele din Crâng. În ultimul timp, animalele s-au obişnuit cu prezenţa oamenilor, iar buzoienii le surprind adesea în fotografii sau filmări realizate pe aleile parcului.

„Ne-am gândit că nu este în regulă să le provocăm stres într-un loc care, în fond, este casa lor. Şi tot mai multe oraşe din România renunţă la artificii, fie pentru protejarea animalelor de companie, fie pentru cea a faunei”, a precizat viceprimarul Ionuţ Apostu.

Spectacolul luminos va fi realizat de o firmă specializată, iar oferta acesteia se încadrează în bugetul care fusese iniţial destinat artificiilor, a mai spus oficialul.

Astfel, Buzăul se aliniază unei liste tot mai lungi de orașe care au decis ca trecerea dintre ani să fie marcată fără zgomotul asurzitor al petardelor şi artificiilor. Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Galaţi au anunţat deja măsuri similare, multe dintre ele venite ca răspuns la presiunea publică exercitată de organizaţiile pentru protecţia animalelor.