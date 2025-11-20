Din medic veterinar…pacient. Povestea doctoriței care s-a luptat cu cancerul și a găsit putere la animalele de companie diagnosticate cu aceeași boală și tratate de ea

Ne gândim la cancer ca la o afecțiune specifică omului, dar boala afectează câinii, pisicile și multe alte animale. Chiar și dinozaurii aveau tumori maligne în oase, au dezvăluit studiile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cancerul la animale de companie

Când companionii noștri blănoși au cancer, aceștia sunt supuși unor tratamente identice cu cele pe care le primesc pacienții umani, inclusiv radiații și medicamente pentru chimioterapie, deși majoritatea nu își pierd blana.

Ca medic oncolog veterinar de peste 20 de ani, dr. Renee Alsarraf a tratat nenumărate animale de companie cu cancer. Apoi, în vara anului 2018, ea însăși a fost diagnosticată cu această boală nemiloasă: cancer endometrial, care începe în mucoasa internă a uterului.

„Sperăm că va fi o poveste cu slăbiciuni pentru femei. Nu am avut semne clinice. Nu am slăbit deloc. Nu am fost letargică”, a declarat Alsarraf.

Cancerul i-a fost descoperit în timpul unui examen ginecologic anual de rutină. Operația a relevat că acesta se răspândise, așa că a fost supusă la 25 de doze de radiații și „o grămadă de chimioterapie”.

Chiar dacă și-a dedicat cariera tratării cancerului, medicul veterinar s-a chinuit să facă față propriului diagnostic până când s-a inspirat de la pacienții ei și de la animalele de companie ale familiei.

Pisicile și câinii trăiesc clipa fără griji, nu își pierd timpul cu îngrijorări, nu se gândesc la cât mai au de trăit și nu înțeleg niciodată de ce omul lor este atât de trist, scrie Alsarraf în noua sa carte, „Stai, stai, vindecă-te: Ce ne pot învăța câinii despre viață”.

Și oamenii, și animalele se îmbolnăvesc de cancer

Întrebată de publicația Today de ce afectează cancerul atât de multe ființe vii, dr. Renee Alsarraf susține că, „din păcate, nu este surprinzător faptul că animalele și oamenii se îmbolnăvesc de cancer. În fiecare zi au loc mici erori în ADN-ul nostru. Corpul nostru este adesea capabil fie să repare acea catenă de ADN, fie să oprească divizarea ei.

Pe măsură ce animalele și oamenii îmbătrânesc, procesele noastre de reparare încetinesc. Uneori, acea celulă nu moare și devine canceroasă. Acum este capabilă să se divizeze necontrolat”.

Potrivit expertei, limfomul este cel mai frecvent tip de cancer la câini și pisici. „Majoritatea medicamentelor pe care le folosim sunt aceleași cu cele utilizate la oameni, evident la doze diferite. Din fericire, câinii au efecte secundare diferite sau chiar mai puține”.

„Pot să le spun pacienților mei cuvântul „cancer”, dar când a venit vorba de mine, nu am vrut să-mi asociez numele cu acea boală. I-am spus „cuvântul cu C”. Acum este un „c” mic, așa că îi dau mai puțină importanță. Dacă am vorbi față în față, i-aș arăta degetul mijlociu”, a punctat ea.

Medicina umană vs. medicina animală

„Când cineva vine cu animalul său de companie, îi povestesc totul despre boală, despre diferitele opțiuni de tratament. Analizăm diferitele efecte secundare, care ar fi diferența privind prognosticul și costul. În acest fel, ei pot lua cea mai informată decizie pentru animalul lor de companie și familia lor.

Când mergem la medic, ni se dă un plan de urmat, lucru pe care adesea îl facem orbește. Nu ni se oferă diferitele opțiuni. Nu auzim despre diferitele protocoale.

Cealaltă parte dificilă pentru mine a fost că niciunul dintre medici nu a vorbit vreodată despre prognostic. În medicina veterinară spunem adesea că, pentru un câine obișnuit, există un anumit procent care intră în remisie, iar acea remisie durează un anumit număr de luni sau ani.

Dar nimeni — nici chirurgul, nici radioterapeutul, nici oncologul — nu mi-a spus când am întrebat. Raționamentul lor, pe care îl înțeleg, a fost că nu contează cu adevărat ce fac masele, ci doar ce faci tu. Dacă ești acel 10% care se descurcă foarte prost sau ești acel 20% care pur și simplu depășește toate așteptările, nu contează care sunt mediile.

Bănuiala mea e că, dacă ți-ar spune că nu va fi ușor, poate ai începe tratamentul cu o atitudine negativă și, evident, vrei să ai întotdeauna o atitudine pozitivă”, a explicat dr. Renee Alsarraf.

Medicul veterinar s-a vindecat de cancer.