Câinele tău este capabil să-ți „citească gândurile”. Știința dezvăluie cum patrupedul îți simte emoțiile, stresul și chiar frica

Dacă patrupedul tău își înclină capul când plângi, se agită când ești stresat sau stă lângă tine în momentele grele, nu sunt simple coincidențe. Mii de ani de conviețuire cu oamenii i-au transformat pe câini în adevărați „traducători” ai emoțiilor noastre. Ei nu doar ne observă, ci reacționează în funcție de ce simțim, iar știința confirmă asta.

Creierul câinelui este conectat la vocea ta

Studiile de imagistică cerebrală au arătat că și câinii, asemenea oamenilor, au zone specializate în procesarea vocii. Cortexul lor temporal se activează când aud sunete vocale, dar nu reacționează la orice zgomot, ci la tonul emoțional. Plânsul, râsul sau vocea furioasă declanșează activitate în creierul animalelor, relatează Science Alert.

Legătura oxitocinei

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale relației dintre oameni și câini este conexiunea chimică. Atunci când tu și câinele vă priviți în ochi cu afecțiune, nivelul de oxitocină – hormonul iubirii și al atașamentului – crește. Este același mecanism biologic care leagă părinții de copii. Interesant este că lupii crescuți de oameni nu manifestă aceeași reacție, sugerând că această „buclă de oxitocină” este un rezultat direct al domesticirii câinilor.

Empatie prin „contaminare emoțională”

Câinii nu doar recunosc emoțiile noastre, le și reflectă. Cercetătorii numesc acest fenomen contaminare emoțională. Atunci când ești stresat, și ritmul cardiac al câinelui tău se poate sincroniza cu al tău. De multe ori, vei observa că începe să caște sau să se agite dacă tu ești tensionat. Reacția lui este un răspuns instinctiv apărut din legătura puternică dintre om și câine.

Citirea fețelor și limbajul corpului

Câinii sunt maeștri în interpretarea expresiilor noastre faciale. Experimentele arată că pot distinge chipurile zâmbitoare de cele furioase chiar și în fotografii. Folosesc predominant partea dreaptă a creierului pentru analizarea emoțiilor, exact ca oamenii. Cu alte cuvinte, expresiile tale nu trec niciodată neobservate pentru prietenul tău patruped.

Emoțiile au miros

Pe lângă văz și auz, câinii „miros” emoțiile. Un studiu din 2018 a demonstrat că mirosul de transpirație al persoanelor speriate le creștea nivelul de stres, în timp ce „mirosul de bucurie” îi calma. Practic, anxietatea noastră are un „parfum” pe care câinii îl detectează instantaneu.

Domesticirea și remodelarea creierului canin

Cum au ajuns câinii atât de sensibili la emoțiile noastre? Răspunsul stă în domesticire. Deși au creiere mai mici decât strămoșii lor, lupii, câinii și-au dezvoltat zone neuronale dedicate socializării și legăturilor emoționale. Experimentele de domesticire a vulpilor din Rusia arată că animalele selectate pentru blândețe dezvoltă mai mult țesut cerebral în regiunile responsabile cu emoțiile și recompensele. La câini s-a format un creier „optimizat” pentru prietenia cu oamenii.

Desigur, câinii nu știu cu exactitate de ce ești supărat sau fericit. Însă sunt extraordinari în a percepe ce transmiți. Fie că este vorba de o privire tristă, un ton iritat sau o explozie de bucurie, patrupedul tău reacționează la stările tale și îți răspunde cu prezența lui emoțională.