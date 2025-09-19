Adrian Surdu: ”În România câinele e alarmă pentru hoți, în Spania e lecție de viață pentru copii” (VIDEO)

În cel mai recent episod al podcastului EduPet, realizat de Ioana Cosma pentru Pets&Cats, Adrian Surdu a povestit cum a descoperit dragostea pentru animale și de ce consideră că educația este cheia pentru o relație sănătoasă între oameni și prietenii necuvântători.

Adrian Surdu și lecția despre animale în școlile din Spania

„Nu a fost o dragoste născută, cum e la alte persoane. La mine a fost societatea și educația pe care am avut-o la școală”, mărturisește el. Mutat de la 8 ani în Spania, Adrian își amintește cum, încă din clasele primare, învățătorii aduceau periodic specialiști care le explicau copiilor ce înseamnă responsabilitatea de a avea un animal. Lecțiile erau interactive, cu animale aduse în clasă sau în curtea școlii, iar accentul era pus pe empatie, grijă și înțelegerea faptului că un animal nu este o jucărie, ci un angajament pe viață. „În România, câinele e pe post de alarmă pentru hoți”, spune Adrian, subliniind diferența culturală dintre cele două țări.

Diferența dintre România și alte țări în relația cu animalele

Întors în țară în 2020, Adrian a încercat să aducă această viziune și în școlile din Teleorman. Din păcate, proiectele sale de educație pentru copii s-au lovit de reticența instituțiilor. „Am încercat să merg în școli și grădinițe, dar am primit refuzuri. Mi s-a spus că nu pot expune copiii la așa ceva”, povestește el în podcast. În ciuda obstacolelor, Adrian rămâne convins că doar prin educație se poate schimba percepția despre animale în România.

Adăpostul de câini și pisici construit în Teleorman

Pe lângă inițiativele educaționale, Adrian a construit în comuna Meri, Teleorman, un adăpost pentru câini și pisici, ridicat de la zero cu resurse proprii. Deși nu beneficiază de donații consistente și se confruntă cu lipsa voluntarilor, centrul său a reușit să ofere o șansă la o viață mai bună pentru sute de animale: peste 350 de câini și aproximativ 200 de pisici au fost deja dați spre adopție.

O perspectivă globală asupra empatiei față de animale

Experiențele trăite în Spania, Argentina și SUA l-au ajutat să înțeleagă cum diferite culturi se raportează la animale – de la bolurile cu apă și mâncare de la colț de stradă în Buenos Aires, până la protecția legală riguroasă din Spania. Cu această perspectivă globală și cu o voință puternică, Adrian continuă să lupte pentru ca și în România animalele să fie văzute nu ca simple unelte, ci ca parteneri de viață.

