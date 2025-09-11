24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene din New York: Un supraviețuitor își amintește cum a fost salvat de câinele lui (VIDEO)

Ziua de 11 septembrie 2001 începuse în mod obișnuit pentru Michael Hingson, un bărbat care lucra la etajul 78 din Turnul de Nord din New York. El era însoțit de câinele său de serviciu, un labrador pe nume Roselle.

La ora 08:46 dimineața, un avion a lovit clădirea, 18 etaje mai sus. Birourile s-au zdruncinat, însă Roselle nu era agitată; știa pe unde trebuia să-și evacueze stăpânul.

Ghidare prin haosul dărâmăturilor

Michael era orb din naștere, însă învățase structura biroului unde lucra și se baza pe cunoștințele lui Roselle pentru a ajunge la ieșire. Așa cum notează theanimalrescuesite, Michael și Roselle au început să coboare, ajutând în drumul lor colegi speriați. Pompierii care urcau pentru a ajuta la evacuare se opreau pentru câteva secunde pentru a o mângâia pe Roselle, apoi își continuau drumul.

După 1.463 de scări coborâte, Michael, Roselle și colegii săi au ajuns la recepția clădirii, unde au fost duși spre o ieșire alternativă. Când au ieșit în stradă, turnurile gemene au început să se prăbușească iar fumul și haosul se instala asupra orașului. Între timp, Roselle și-a ghidat stăpânul spre o gură de metrou și au reușit să scape de la locul atacului, mergând spre locuința unui prieten.

Răsplata actului de curaj

În 2002, Roselle a primit premiul clubului american Kennel pentru excelență canină, după ce și-a salvat stăpânul și alți colegi din clădirea de birouri. După atacul asupra Turnurilor Gemene, Michael s-a angajat la organizația „Guide Dogs for Blind” și a devenit autor de cărți.

În 2004, Roselle s-a îmbolnăvit de o afecțiune rară a sângelui, iar Michael crede că fumul inhalat în ziua de 11 septembrie a fost cauza. Roselle a murit în 2011 la vârsta de 14 ani, iar povestea ei și a lui Michael rămâne o dovadă că loialitatea unui câine rămâne de neclintit în momente dificile.

