Fotbalul și cruzimea nu fac echipă: Apel global pentru salvarea câinilor din Maroc / ONG-urile din America Latină se alătură inițiativei

51 de organizații pentru protecția animalelor din America Latină s-au alăturat campaniei de oprire a uciderii câinilor fără stăpân din Maroc înainte de Cupa Mondială din 2030. Autoritățile din Maroc intenționează să eutanasieze peste trei milioane de câini , pentru a „elibera” traficul înainte de Mondial, însă mai multe organizații mondiale se unesc pentru salvarea animalelor.

ONG-urile spun STOP! uciderii câinilor din Maroc

Coaliția Internațională pentru Protecția Animalelor a acuzat autoritățile din Maroc de ucideri în masă pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2030. Potrivit unor rapoarte, hingherii umblă pe străzi și otrăvesc sau împușcă orice câine pe care îl găsesc pe stradă. Membrii ai campaniei de oprire a uciderilor denunță și violența la care sunt expuși copii atunci când văd un animal omorât în fața lor, notează Dogs Today.

ONG-urile au făcut apel către FIFA pentru a interveni asupra problemei și să oblige Marocul să oprească uciderilor câinilor cu sau fără stăpân. Coordonatorul rețelei Latino-Americane a declarat: „Se pare că Marocul a uitat că acesta este un Campionat Mondial, nu un turneu național. Iar ca gazdă, vin și responsabilități. Ceea ce fac în numele fotbalului mondial are consecințe. Iar mesajul lumii este clar – NU ÎN NUMELE NOSTRU – OPRIȚI VIOLENȚA – ACUM.”

Ce spune Coaliția Internațională pentru Protecția Animalelor

Despre uciderile din Maroc a vorbit directorul Coaliției, Les Ward: „Violența neîncetată și nemiloasă a Marocului asupra animalelor și oamenilor săi este condamnată în întreaga lume. Aceste voci s-au amplificat și mai mult în rândul națiunilor latino-americane renumite pentru fotbal, ca urmare a implicării a 51 de organizații din rețeaua LAPA în lupta pentru dreptate pentru oameni și animale.”

În adăugare a ceea ce a declarat Ward, autoritățile latino-americane cer de la FIFA desfășurarea unui eveniment fără violențe sau cruzimi, în care să fie sărbătorit doar sportul.

