VIDEO | Câinii urlă la muzică: Ce sunete îi fac fericiți și îi determină să „cânte”. Știința din spatele acestui comportament fascinant

Ai văzut cel puțin o dată pe rețelele sociale un videoclip cu un câine care „cântă” când aude muzică. Sau, poate, ai experimentat fenomenul acasă: fredonezi o melodie, iar câinele tău începe brusc să urle, uneori chiar pe tonalitatea potrivită.

De ce câinii „cântă” când aud muzică?

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui comportament? Are câinele tău un talent muzical ascuns sau pur și simplu vrea să fie inclus în activitatea ta? Își exprimă instinctele moștenite de la lupi sau doar îți cere, politicos, să te oprești? Cercetătorii în comportament canin au câteva explicații surprinzătoare.

Urlatul este o formă naturală de comunicare pentru câini, iar motivele sunt multiple.

Atragerea atenției: unii câini urlă pentru a-și face stăpânii să îi observe. Dacă primesc reacții, comportamentul este întărit și repetat.

Reacție la stimuli externi: sunetele puternice, cum ar fi sirenele sau instrumentele muzicale, declanșează urlete spontane.

Semn de suferință: câinii lăsați singuri prea mult timp urlă din cauza anxietății de separare, sperând să își regăsească familia.

„Câinii folosesc lătratul și urletul pentru a comunica gânduri și emoții. Este o modalitate de a întări legătura lor socială cu oamenii”, explică dr. Zachary Silver, specialist în psihologie și director al Canine Intelligence Lab de la Occidental College.

Atunci când reacționează la muzică, mesajul lor poate fi interpretat în două feluri: „Vreau să fac parte din asta” sau „Zgomotul este prea mult pentru mine”, potrivit Kinship.

Pot câinii să-și potrivească tonul cu muzica?

Surprinzător, răspunsul este da. Câinii nu doar că urlă la întâmplare, ci uneori par să-și moduleze tonalitatea pentru a se apropia de sunetele pe care le aud. Acest detaliu sugerează că există un nivel de implicare mai puternic decât simpla reacție la un zgomot.

Legătura cu strămoșii lor, lupii

Urlatul nu este o invenție canină modernă, ci un comportament cu rădăcini adânci în lumea lupilor. În sălbăticie, lupii urlă pentru:

a păstra contactul cu haita pe distanțe mari;

a coordona mișcările de grup;

a marca teritoriul și a descuraja rivalii.

„Lupii își adaptează tonalitatea pentru a suna ca o haită sau pentru a-și afirma identitatea”, susține Sophie Barton, cercetătoare la Canine Brains Project din cadrul Harvard Hecht Lab.

Câinii domesticiți, spre deosebire de lupi, sunt expuși frecvent la muzică. Totuși, rasele cu legături genetice mai apropiate de lup, precum Husky, Shiba Inu, Saluki sau câinii de vânătoare, sunt mai predispuse la urlat decât rasele moderne, precum Retrieverii sau Terrierii.

Ce spun studiile moderne

Începând cu anul 2020, echipa Canine Brains Project a colectat date pentru un amplu studiu al urletelor. Scopul? Să afle dacă și cum câinii își ajustează tonalitatea în funcție de stimul.

Metoda a fost simplă: cercetătorii au rugat stăpânii de câini să noteze contextul în care animalele lor urlă și să ofere înregistrări atunci când li se prezentau sunete cu tonalitate mai înaltă sau mai joasă. Din peste 700 de chestionare analizate, s-a conturat un tablou interesant:

rasele „străvechi” urlă mai des și mai mult;

câinii moderni tind să latre mai mult decât să urle;

contextul social (prezența oamenilor) influențează puternic reacția.

Câinele urlă – instinct sau dorință de conexiune?

Rezultatele studiului arată că urlatul nu este doar un reflex. Mulți câini urlă doar la muzică live, nu la înregistrări. De exemplu, un câine poate să reacționeze doar atunci când stăpânul său cântă la pian, ignorând complet boxele. Acest lucru sugerează că există o motivație socială: patrupedele nu doar reacționează la sunete, ci vor să participe la interacțiune.

De asemenea, s-a observat că mai mulți câini urlă când sunt despărțiți de stăpâni decât ca reacție la un stimul auditiv. Cu alte cuvinte, urlatul este și o formă de a spune „Îmi lipsești, vino înapoi!”.

Lasă-ți câinele să cânte!

Deși nu toți câinii își potrivesc tonalitatea, când patrupedul tău decide să se alăture la improvizație, merită să-l lași. Indiferent dacă este vorba despre un instinct ancestral moștenit de la lupi sau doar dorința de a fi mai aproape de tine, câinele tău vrea să participe și să se conecteze cu tine.

Așadar, data viitoare când apeși acea notă specială la pian și auzi un urlet în fundal, privește-l ca pe o invitație la un duet canin. Este un moment de legătură, de bucurie și, poate, începutul unei trupe de familie…cu un vocalist patruped.