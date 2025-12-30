Un adăpost din Florida a salvat 50 de câini ținuți în condiții mizere de către o femeie care se consideră salvatoare de animale. Dubița în care locuiau animalele era acoperită de urină și fecale, însă câinii nu au suferit probleme de sănătate ulterioare.

Salvarea câinilor

Potrivit publicației People, asociația „Alaqua Animal Rescue” a aflat de cazul câinilor de la o organizație pentru animale care nu își permitea să-i salveze pe toți.

„Am fost contactați de o altă organizație pentru protecția animalelor din zonă, care nu avea resursele necesare pentru a adăposti câinii după ce au fost scoși din rulotă, așa că ne-au cerut ajutorul”, a declarat Lauren Hood, fondatoarea și președinta Alaqua Animal Refuge. „Femeia care locuia în rulotă se considera salvatoare. Vedem adesea situații care încep cu bune intenții”, adaugă ea.

Intenții bune, rezultate dezastruoase

Lauren Hood a precizat că aceste situații nu sunt rare. Există iubitori de animale care își doresc să salveze câți mai mulți câini de la eutanasiere, însă numărul lor crește considerabil și devin greu de îngrijit, cel puțin în condiții nepotrivite. Cățeii au vârste cuprinse între 1 și 10 ani și rasele variază între Chihuahas, Boston terrier, Yorkes sau Lhasa Apsos.

„Din punct de vedere fizic, mulți dintre câini erau surprinzător de sănătoși și chiar supraponderali, ceea ce credem că se datorează faptului că erau hrăniți regulat, dar nu aveau voie să facă mișcare. Toți câinii aveau unghii extrem de lungi, iar mulți prezentau răni netratate pe corp și la nivelul ochilor”, explică Lauren Hood, menționând că unii dintre ei suferă de afecțiuni mai grave, care sunt tratate în mod corespunzător.

Starea emoțională a patrupezilor este precară, Lauren spunând că va fi nevoie de timp să depășească tot ce au trăit până în momentul salvării. Câinii fac progres zilnic, căpătând încredere în voluntarii care-i îngrijesc zilnic. Câțiva căței au reușit să fie adoptați în regim foster, până acum.

