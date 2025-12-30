Autoritățile din San Francisco investighează cazul a doi câini găsiți morți, după ce ar fi fost în grija unui petsitter. Felipe Morales‑Torres, client al aplicației de petsitting Rover, a alertat poliția după ce propriul său câine a ajuns în stare gravă la veterinar, în ziua de Crăciun. Animalul fusese și el în grija petsitterului acuzat de crimă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Coșmarul oricărui stăpân de animale, devenit realitate

Felipe Morales‑Torres a relatat pentru postul de știri abc7news că l-a găsit pe Brady, câinele său, acoperit de urină și vomă, după ce îl lăsase în grija unui cunoscut petsitter. Brady a fost dus la veterinar pentru investigații medicale și a fost salvat. Felipe a raportat incidentul la poliție, iar în urma unor căutări pe internet a descoperit că doi câini au murit în timp ce erau îngrijiți de același petsitter.

Tran și Amy au apelat la serviciile aplicației Rover pentru a găsi o persoană care să se ocupe de Aku, cățelul lor, cât timp erau plecați de sărbători. Cuplul l-a lăsat pe Aku la petsitter pe 19 decembrie, însă acesta nu a comunicat prea mult cu ei în zilele următoare, ceea ce a ridicat semnale de alarmă.

Pe 23 decembrie, Tran și Amy au primit un apel de la un veterinar. „Am primit un telefon în seara de 23, chiar înainte de Ajunul Crăciunului, de la medicul veterinar. Ne-a întrebat dacă suntem stăpânii lui Aku și a spus că nu mai răspundea și că reflexele lui nu mai erau intacte”, a declarat Tran.

În acea seară, Aku a murit în urma unor complicații cauzate de deshidratare. El a fost adus la cabinet de către persoana care trebuia să-l îngrijească, în lipsa stăpânilor.

Scott este stăpânul lui Zeb, al doilea câine care a murit. El se afla deja în avion, gata de decolare, când a primit un mesaj pe aplicația Rover că Zeb avea scaun cu sânge și leșinase. Zeb avea patru ani și făcea parte din familia lui Scott de când avea doar cinci săptămâni. Cauza morții sale este încă necunoscută.

Investigație internă, în desfășurare

Scott a declarat că profilul bărbatului angajat să aibă grijă de câini nu oferea motive de suspiciune. „Ai crede că e un tip singur, care lucrează de acasă, care iubește câinii și este iubit de câini, și că face asta de ceva vreme, așa că nu exista niciun semnal de alarmă”, a precizat Scott, stăpânul lui Zeb.

Compania Rover a început o anchetă proprie, iar contul bărbatului acuzat a fost dezactivat definitiv, împreună cu alte profiluri asociate. Poliția a anunțat că încă nu a fost făcut niciun arest.

Citește și:

Tot mai multe animale exotice abandonate din cauza costurilor ridicate la energie: „Un living normal nu este destul de cald pentru multe dintre aceste animale”

Miss și Twix, colegele-vedetă K-9 ale ONU care asigură paza sediului din Geneva. Cele două cățelușe sunt specializate în detectarea explozibililor și armelor de foc (FOTO)