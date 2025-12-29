Miss și Twix, colegele-vedetă K-9 ale ONU care asigură paza sediului din Geneva. Cele două cățelușe sunt specializate în detectarea explozibililor și armelor de foc (FOTO)

Securitatea uneia dintre cele mai importante instituții internaționale din lume este susținută nu doar de oameni, ci și de căței special antrenați în detectarea explozibililor și a armelor de foc. Miss și Twix activează la sediul ONU din Geneva, în cadrul Serviciului de Securitate al ONU.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum protejează ONU sediul din Geneva: rolul vital al câinilor K-9 Miss și Twix

Imortalizate vara trecută în Camera Drepturilor Omului și Alianței Civilizațiilor de la Palais des Nations – clădirea care găzduiește biroul United Nations Geneva – și postate pe pagina de Instagram, cele două cățelușe sunt parte esențială din mecanismul zilnic de protecție al instituției.

Specializate în detectarea explozibililor și armelor de foc

Miss și Twix sunt câini extrem de bine antrenați, specializați în detectarea explozibililor și a armelor de foc. Zi de zi, ele inspectează vehicule, săli de ședințe, pachete și alte zone speciale, contribuind direct la menținerea unui mediu sigur pentru diplomați, angajați și vizitatori. Rolul lor este cu atât mai important cu cât sediul ONU din Geneva găzduiește frecvent reuniuni internaționale de nivel înalt, conferințe și negocieri sensibile.

Îngrijire specializată și parteneriate solide

Câinii K-9 locuiesc alături de dresori certificați, membri ai Serviciului de Securitate al ONU, care le oferă îngrijire permanentă, antrenament continuu și sprijin specializat. Relația dintre câini și mânuitorii lor este una bazată pe încredere, disciplină și respect reciproc.

Un rol vital în activitatea zilnică a ONU

„Colegii noștri patrupezi joacă un rol vital în operațiunile zilnice ale ONU. Munca lor, adesea invizibilă pentru publicul larg, este esențială pentru desfășurarea în siguranță a activităților internaționale.

ONU își exprimă recunoștința atât față de Miss și Twix, cât și față de profesioniștii care lucrează alături de ele, pentru angajamentul și dedicarea de care dau dovadă pe tot parcursul anului.”, au transmis reprezentanții organizației pe pagina de Instagram.

Vezi și O tradiție începută în 2012: Moș Crăciun a venit la blănoșii de la Sava’s Safe Haven cu multe daruri. Pentru animăluțe, vizita Moșului a însemnat o clipă de fericire și un semn că nu sunt uitate (FOTO)

Măgarul Gelu are o nouă viață după iadul de la Nuci. Animalul slab și înfometat are parte de îngrijire și noi prieteni: „Se înțelege de minune cu Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah” (FOTO)

Sursa foto: 📸 Foto ONU / Adrian Vasu Veluppillai