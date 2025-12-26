Măgarul Gelu are o nouă viață după iadul de la Nuci. Animalul slab și înfometat are parte de îngrijire și noi prieteni: „Se înțelege de minune cu Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah” (FOTO)

Măgarul Gelu a primit o nouă șansă la viață chiar de Crăciun, după ce a fost salvat de reprezentanții unei asociații pentru protecția animalelor din Galați. Slab, înfometat și speriat, animalul trăia în condiții greu de imaginat, alături de alte animale lăsate să moară de foame.

Măgarul Gelu a primit o șansă la fericire

Cazul a ieșit la iveală în localitatea Nuci (județul Ilfov), unde o femeie își ținea animalele în condiții îngrozitoare. Printre sufletele salvate se afla și Gelu, un măgăruș a cărui poveste a impresionat mii de oameni după ce a fost prezentată pe rețelele sociale de asociația Help Lăbuș.

„Gelu, un nume simplu, o poveste grea. La Nuci a ieșit la iveală unul dintre acele cazuri care te fac să-ți pierzi orice urmă de încredere: o nenorocită de stăpână care își ținea animalele în condiții îngrozitoare, lăsate efectiv să moară de foame. Printre animalele salvate se afla și un măgăruș. Era slab, speriat, abandonat și în suferință”, au scris reprezentanții asociației Help Labus pe Facebook.

Fără să stea pe gânduri, voluntarii au intervenit imediat. Ajutorul le-a fost solicitat, iar răspunsul a fost categoric! Astfel, Gelu a fost transportat la adăpostul Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST din Galați, unde a început un nou capitol din viața sa.

Este tratat așa cum merită la un adăpost de animale

În prezent, Gelu trăiește în siguranță alături de alte animale salvate, precum Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah. În adăpost, animalele nu mai cunosc foamea, frigul sau frica, beneficiind de hrană, îngrijire medicală și, mai ales, de oameni dedicați care le sunt alături zilnic.

„Ni s-a cerut ajutorul pentru el și am spus da fără ezitare. Așa a ajuns Gelu în adapostul Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST. Acum, Gelu este în siguranță, se înțelege de minune cu Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah. Aici, animalele nu mai cunosc foamea, frigul sau frica. Au confort, căldură și, mai ales, oameni dedicați care sunt zi de zi lângă ele. Pentru Gelu, viața a început din nou. Pentru noi, este încă o confirmare că salvarea contează, chiar și atunci când pare prea târziu”, a mai precizat Help Lubus.

Adăpostul Help Lăbuș din Galați este unul dintre cele mai mari din zonă, găzduind peste 1300 de animale, de la câini, pisici, oi, capre, până la ponei și măgari salvați din situații limită.

