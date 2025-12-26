Tablourile cu animalele de companie își găsesc tot mai des locul în casele românilor și, în perioada sărbătorilor, ajung chiar sub bradul de Crăciun sau printre globuri. Deși animalele nu sunt cadouri, picturile care le înfățișează pot deveni daruri cu adevărat speciale, încărcate de emoție și semnificație. Valentina Datcu este artist plastic și, din 2024, a transformat un hobby într-o profesie. Realizează portrete personalizate ale animalelor de companie pentru cei care își doresc un tablou cu câinele sau pisica lor. Unii apelează la ea pentru a oferi un cadou special cuiva drag, alții pentru a păstra vie amintirea unui animăluț pierdut.

O întoarcere la prima dragoste

Valentina Datcu are o formare artistică temeinică, însă a revenit la prima ei dragoste după mai mult timp.

„Am urmat cursurile Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița, din clasa a V-a până în clasa a XII-a. Apoi am urmat Facultatea de Arte Decorative și Design. Și am profesat aproape 12 ani. Am lucrat în agenții, la clienți, ca graphic designer. Și apoi, după nașterea fiului meu, m-am reîntors la pictură, prima mea dragoste”, povestește artista.

În 2024, a lansat site-ul ValentinaFineArts.ro, un spațiu dedicat artei inspirate din frumusețea naturii, unde animalele ocupă un loc central.

Primele sale picturi cu blănoși au fost, firesc, cu animalele sale de acasă. „Am două pisici luate de pe stradă, le-am adoptat. Tygra si Leuț au fost modelele mele.”

Legătura cu animalele vine din copilărie. „Toată povestea cu animalele a început din copilărie, pentru că îmi plăceau animalele. Aveam și în curte la bunici, la țară, eram înconjurată de ele. A venit cumva natural să pictez animale, să pictez păsări, flori și să descopăr specii mai puțin cunoscute, să le fac cunoscută povestea. De curând am lansat și Portretul animalului tău de companie”, spune Valentina Datcu.

„În general, lumea comandă pentru familie, pentru prieteni sau ca amintire pentru cei care nu mai sunt. Am și comenzi pentru noi membri ai familiei, așa cum sunt cățeii adoptați. Acum, în perioada sărbătorilor, au fost comenzi mai multe”, spune Valentina.

Inspirația venită din adăpost: tablouri care dau o șansă în plus

Ulterior, artista a început să picteze portrete ale animalelor din adăposturi.

„M-a inspirat o vizită pe care am făcut-o la Adăpostul Speranța. Sunt suflete care merită o nouă șansă, merită să aibă o familie, un cămin. Și m-am gândit că dacă le fac povestea cunoscută, o să aibă poate o mică șansă în plus.”

Valentina Datcu a realizat tablouri cu mai mulți câini din adăpost, printre care Năsturel, Cașmir, Puricica și Busuioc. Adoptatorul lui Năsturel a primit tabloul chiar de la artistă, în cadrul evenimentului „Speranța din Ghetuțe”.

Printre tablourile speciale se numără și cel oferit actriței Carmen Tănase, cunoscută pentru dragostea sa față de animale. Pictura surprinde una dintre vizitele actriței la Adăpostul Speranța, alături de Puricica, unul dintre cei mai mici căței ajunși în adăpost. Încăpea în palmă în momentul salvării, iar între timp a fost adoptată și trăiește o viață bună alături de familia sa.

Pentru fiecare tablou realizat pentru membrii comunității din jurul Adăpostului Speranța, artista donează 50 de lei din încasări pentru cățeii din adăpost, transformând astfel arta într-un gest concret de sprijin.

Copiii, arta și animalele

Până acum, Valentina Datcu a participat la evenimente cu copii, unde cei mici au fost încurajați să picteze și să descopere bucuria creației. Pentru anul viitor, artista ia în calcul organizarea unor workshop-uri dedicate copiilor, însă, deocamdată, își împarte timpul între pictură și creșterea fiului său.

„Faptul că am un copil mic și destul de energic consumă toată energia. Mai ales în primii ani de viață, îmi doresc să fiu aproape de el cât de mult pot. Este un copil care crește cu animale de companie în jurul său, la fel cum am crescut și eu.”

Artista își amintește copilăria petrecută printre pisici și căței, chiar dacă a locuit la bloc. „Aduceam acasă tot felul de pui. Părinții mei nu știau cum să mai facă față situației, dar mie îmi plăcea să îi țin aproape, să le ofer căldură și mâncare.”

Pentru Valentina Datcu, picturile sale sunt mai mult decât simple obiecte decorative. Ele transmit un mesaj clar de susținere a adopțiilor și de apropiere între oameni și animale.

„Ideea este de apropiere față de animale. Să le vedem ca pe niște ființe care sunt alături de noi și ne oferă iubirea lor necondiționată. Sunt niște suflete pure care merită mai mult decât le oferă societatea noastră. Acum câțiva ani, adăposturile nu erau atât de cunoscute, iar adopția nu era atât de promovată. Cred că acum avem o ocazie foarte bună să promovăm adopția, ca să nu mai existe pe străzi atâtea suflete nevinovate care suferă, mai ales iarna.”

Tablouri pentru 100 de ani

Valentina Datcu pictează pe diverse tipuri de suport, însă preferă acrilicele pe pânză sau pe disc de lemn, considerate mai trainice în timp.

„Se poate picta pe orice suport – carton, sticlă –, dar m-am axat pe pânză și pe disc de lemn, pentru că sunt destul de trainice. Picturile pe pânză pot dura peste 100 de ani, dacă sunt păstrate în condiții optime.”

Cei interesați de aceste „cadouri de suflet” pot urmări paginile de Instagram și Facebook Valentina Fine Arts sau pot comanda direct de pe site-ul valentinafinearts.ro.