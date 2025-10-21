KattenKabinet, singurul muzeu din lume dedicat pisicilor, unde fiecare tablou „miaună” povești. Picasso, Rembrandt și Toulouse-Lautrec au transformat pisica în artă

Pisicile au fost, de-a lungul secolelor, muzele tăcute ale artiștilor, inspirând picturi, sculpturi, poezii și legende. Venerate în Egiptul Antic, adorate de poeți francezi și transformate în vedete ale internetului în secolul al XXI-lea, felinele au reușit mereu să-și păstreze aura de mister și rafinament. În Amsterdam, această fascinație a prins formă într-un loc unic în lume: KattenKabinet, un muzeu dedicat în întregime artei inspirate de pisici.

KattenKabinet, Muzeul Pisicilor din Amsterdam

KattenKabinet a fost fondat în anul 1990, de Bob Meijer, un iubitor de artă și animale, în memoria pisicii sale, John Pierpont Morgan, pe care o avusese în timpul studenției, scrie BBC. JP Morgan, numită după faimosul finanțator american, a trăit aproape două decenii alături de Meijer.

După moartea motanului, Meijer a decis să transforme durerea în ceva etern. Astfel, a transformat o vilă somptuoasă de pe Herengracht 497, una dintre cele mai frumoase străzi din Amsterdam, într-un muzeu dedicat exclusiv artei feline. A fost modul său de a celebra frumusețea universală a pisicii.

O locație istorică pe canalele Amsterdamului

Clădirea care adăpostește KattenKabinet este o operă de artă în sine. Construită în 1667, casa a fost comandată de frații Van Loon, figuri importante ale epocii. De-a lungul secolelor, reședința a găzduit numeroase personalități, printre care Jan Calkoen, fost primar al Amsterdamului, și Engelbert François van Berckel, politician respectat. Chiar și John Adams, președinte al Statelor Unite, a trecut pragul acestei case în timpul misiunii sale diplomatice.

Restaurată în 1985, casa păstrează încă plafoanele pictate manual, sobe ornamentale și lambriuri originale. În timpul lucrărilor de renovare, a fost descoperită o impresionantă pictură ascunsă („Fecioara din Amsterdam”), datând din secolul al XVII-lea. Aceasta a fost restaurată și poate fi admirată astăzi în sala de bal a muzeului.

Colecția KattenKabinet: cinci secole de artă inspirată de feline

Pășind în KattenKabinet, vizitatorii intră într-un univers în care pisicile sunt reginele absolute. Muzeul este împărțit în mai multe camere, fiecare având propria tematică: artă clasică, artă modernă, publicitate, fotografie și chiar monede și obiecte decorative.

Colecția este impresionantă: peste 130 de lucrări care variază de la gravuri, litografii și picturi până la sculpturi, afișe și instalații moderne. Printre numele mari reprezentate în colecție se numără Picasso, Rembrandt, Toulouse-Lautrec, Théophile Steinlen și Tsuguharu Foujita. Fiecare operă oferă o interpretare diferită a pisicii: uneori misterioasă, alteori jucăușă sau regală.

Unul dintre exponatele cele mai discutate este sculptura lui Hildo Krop, sculptorul-șef al Amsterdamului, intitulată „Două pisici care fac dragoste”, o lucrare care stârnește zâmbete, dar și reflecție asupra pasiunii și libertății în artă.

Atmosfera muzeului, între eleganță și intimitate

Interiorul muzeului este o experiență în sine. Lumina caldă, mobilierul din secolul al XVII-lea și pereții încărcați de tablouri creează senzația unei case de epocă locuite de artă și mister. Fiecare cameră te invită la contemplare, la o pauză de liniște în mijlocul agitației urbane.

În curtea din spate, o grădină discretă găzduiește sculpturi moderne și oferă vizitatorilor un spațiu pentru relaxare. Muzeul are și un mic magazin de suveniruri unde poți cumpăra cărți, afișe, tricouri sau căni inspirate de arta pisicilor.

Pisicile vii, vedetele neoficiale ale muzeului

Una dintre surprizele cele mai plăcute ale KattenKabinet este prezența pisicilor reale care trăiesc în muzeu. În prezent, aici locuiesc cinci feline jucăușe, care se plimbă liber printre vizitatori și opere de artă. Aceste pisici dau viață spațiului: dorm pe scaune vechi, se așază pe birouri și, uneori, „inspectează” vizitatorii, potrivit Ourlittlelifestyle.

Totuși, curatorii avertizează că nu toate pisicile sunt prietenoase. Unele apreciază atenția, altele preferă distanța. Vizitatorii sunt rugați să respecte personalitatea fiecărei feline.

Situat pe Herengracht, în partea de sud-vest a centrului orașului, muzeul se află la mică distanță de Bloemenmarkt, celebra piață plutitoare de flori, și la doar câteva minute de Rijksmuseum și Muzeul Canalelor. Zona este plină de cafenele, galerii și magazine elegante, făcând din KattenKabinet o oprire perfectă pentru cei care explorează Amsterdamul la pas.

Program de vizitare și bilete

Program: Marți – Duminică, între 12:00 și 17:00.

Bilete: 12,50 € pentru adulți, 7,50 € pentru studenți, gratuit pentru copiii sub 12 ani.

Rezervări: Biletele pot fi cumpărate online pe site-ul oficial KattenKabinet sau prin platforma Get Your Guide.

Datorită dimensiunilor reduse ale muzeului, numărul de vizitatori este limitat, așa că rezervările în avans sunt recomandate.