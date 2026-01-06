O femeie a fost găsită decedată, marți, în locuința sa din cartierul Ferentari, din București. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta ar fi fost atacată și mușcată de câinii aflați în curtea casei, notează g4media.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

La fața locului au intervenit polițiștii, care au descoperit trupul femeii prezentând o rană la nivelul gâtului, ce ar putea fi provocată de o mușcătură de câine, conform unor surse judiciare.

În curtea imobilului se aflau doi câini de rasă comună, unul de talie mai mare, descris ca fiind mai agresiv, și un altul mai mic. Ambii câini au fost preluați de reprezentanții ASPA.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incidentului.