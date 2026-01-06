Charlie, un Bull Terrier în vârstă de 5 luni din Marea Britanie, a învățat pe propria piele că nu orice lucru găsit prin casă este de mâncare. În ajunul Anului Nou, el a înghițit o lamă de ras aruncată la gunoi. 2026 l-a găsit pe Charlie pe masa de operație, medicii încercând să scoată lama din stomacul său.

Un început de an miraculos

Imediat ce și-au dat seama că Charlie a înghițit lama de ras, stăpânii lui l-au dus la cel mai apropiat cabinet veterinar. „Stăpânii lui au crezut că a înghițit acest obiect și ne-au contactat imediat”, au precizat medicii într-o postare oficială pe Facebook, alături de o fotografie cu lama și capacul ei de plastic, care au fost scoase din stomacul câinelui. „Totuși, din cauza riscului de a-i provoca vărsături din cauza obiectului, am așteptat până a doua zi, când ar fi fost cu siguranță în stomac dacă într-adevăr îl înghițise.”

În urma unei radiografii, a fost găsită lama de 39 de mm în stomacul lui Charlie. Potrivit publicației People, singura opțiune pentru a-l salva pe câine a fost o operație de urgență. Intervenția a fost un succes, lama fiind scoasă fără probleme și Charlie se află acum în recuperare. Medicul care l-a operat pe Charlie a precizat că în majoritatea cazurilor de înghițire a unui obiect, se induce voma. Pentru Charlie, ar fi fost prea periculos, chiar dacă lama avea pusă capacul de protecție.

„S-a recuperat foarte bine după operație și a mers acasă în aceeași zi”, a continuat postarea. „Echipa noastră de asistenți l-a văzut astăzi și putem confirma că și-a recăpătat personalitatea ștrengară și este plin de energie.”

Richard, stăpânul lui Charlie, a precizat că patrupedul a găsit lama în gunoi, în timp ce încerca să mănânce un sendviș aruncat acolo.

„După ce au l-au operat și au scos lama, am fost atât de ușurați să descoperim că măcar pusesem capacul la loc pe lamă. Ar fi putut fi mult mai rău dacă nu aș fi făcut asta”, a declarat Richard. Un purtător de cuvânt al cabinetului care s-a ocupat de cazul lui Charlie a menționat că în 2026, câinele nu ar trebui să mai mănânce tot ce prinde.

