Cinci semne subtile că animalul de companie te iubește. Cum îți arată loialitatea și afecțiunea zilnic

Proprietarii de animale speră ca prietenii lor blănoși să îi iubească la fel de mult ca ei, însă experții susțin că patrupedele chiar au sentimente pentru stăpânii lor tot timpul. Deși câinii manifestă anumite comportamente pentru a-și arăta afecțiunea, există semne subtile care demonstrează cât de mult le pasă de oamenii lor.

Animalele de companie, cinci semne de afecțiune pentru stăpânii lor

Animalele de companie își arată afecțiunea mult mai des decât observă oamenii. Potrivit specialiștilor, câinii „vorbesc” constant despre dragostea lor, dar o fac prin gesturi mici, imperceptibile. Ei sunt cei mai buni indicatori ai încrederii și ai conexiunii emoționale cu stăpânul. Iată cinci semnale că animalul de companie este profund atașat de tine.

Te privește

Când câinele se oprește brusc și se uită la stăpânul său, nu este o coincidență. Acest contact vizual blând și calm activează hormonul oxitocină atât la oameni, cât și la câini și arată, de asemenea, că animalul verifică dacă stăpânul tău este în regulă. Adesea, acesta este modul în care patrupedul caută sfaturi sau aprobare într-o situație nefamiliară, scrie The Mirror.

Se întinde lângă tine

Dacă animalul de companie alege să stea aproape de tine, suficient de aproape pentru a-ți auzi respirația, este un semn de confort și un sentiment de siguranță. Câinii vor instinctiv să fie aproape de membrii „haitei” lor, așa că acest comportament este un semn de încredere.

Se bucură să te revadă

Coada activă, săriturile și entuziasmul după ce treci pragul casei sunt reacțiile unui câine fericit. Potrivit experților, „haosul fericit” nu ar trebui perceput ca un comportament rău, ci este o manifestare emoțională sinceră de bucurie și afecțiune.

Te atinge ușor

Atingerile subtile – aplecarea corpului, te împinge cu nasul sau lăbuțele – formează, de asemenea, o punte emoțională între câine și stăpân. În acest fel, animalul îți amintește cu blândețe de prezența sa și demonstrează dorința de a-ți fi aproape.

Stă cu spatele la tine

La prima vedere, un gest aparent obișnuit – câinele care stă cu spatele la stăpân, dar se sprijină de el – este unul dintre cele mai puternice semne de încredere. Câinii se comportă așa doar în preajma unei persoane cu care se simt complet protejați.

