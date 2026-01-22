Animalele de companie nu sunt făcute să digere zahărul sau ciocolata, chiar și în cantități mici. De la câini la pisici, dulciurile pot provoca probleme serioase, de la tulburări digestive până la boli metabolice grave.

Ciocolata este toxică pentru animale

Beatrice Ilea, medic veterinar la Happy Taz Vet, spune în exclusivitate pentru Pets&Cats:

“Nu este ok să dăm ciocolată animăluțelor. Nu este ok să le dăm dulciuri, bomboane, înghețată. Orice cantitate de dulce pentru animăluțe poate provoca intoxicații, pot ajunge în faze de diabet, pot ajunge în probleme digestive, intestinale foarte grave, vomă, diaree și o mulțime de alte boli care pot fi provocate de un simplu vârf de linguriță de ciocolată.”

Chiar dacă animăluțele cer cu ochii mari sau adulmecă deserturile, este esențial să rezistăm tentației. Dulciurile nu sunt doar nesănătoase, ci pot deveni chiar periculoase. Ciocolata, de exemplu, conține teobromină, o substanță toxică pentru câini și pisici, care poate afecta inima și sistemul nervos.

Pe termen lung, consumul de zahăr poate contribui la obezitate și diabet, probleme care reduc calitatea vieții animalelor și pot duce la tratamente costisitoare și chinuitoare. De aceea, este mult mai sigur să oferim recompense special concepute pentru câini și pisici, care le răsfață fără să le pună sănătatea în pericol.

Sfat practic: verifică întotdeauna ingredientele și evită orice produs care conține ciocolată, cacao, xilitol sau zahăr adăugat.