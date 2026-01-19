Las Luminarias, sărbătoarea trecerii cailor prin foc: între tradiție spaniolă străveche și grija pentru animale (VIDEO)

Las Luminarias, o sărbătoare străveche din Spania, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminilor, constă în trecerea cailor prin foc pentru binecuvântare și noroc. În ciuda faptului că spaniolii cunosc aceste obiceiuri și le respectă an de an, de secole, există și voci care ridică întrebări despre siguranța animalelor în timpul acestei sărbători.

Las Luminarias sau trecerea cailor prin foc

Această sărbătoare spaniolă vine în contextul celebrării Sfântului Anton Abate, la fel ca cea a binecuvântării animalelor, când proprietarii din Madrid își duc prietenii blănoși la biserică pentru a fi sfințiți.

Las Luminarias se desfășoară în satul spaniol San Bartolome de Pinares, situat la circa 100 de kilometri de Madrid, în care trăiesc aproximativ 500 de locuitori. Aceștia se adună în fiecare lună ianuarie și organizează evenimentul pe cât de fascinant, pe atât de riscant.

Potrivit participanților, această sărbătoare are în centru calul, despre care se spune că este purificat și întărit prin foc și fum.

„Pe vremuri, se ținea deoarece se credea că ramurile și fumul binecuvântau caii și măgarii, care erau folosiți la agricultură, ca o formă de vindecare pentru a-i împiedica să se îmbolnăvească și pentru a le asigura continuarea lucrului pe câmp”, a spus Antonio Patricio, în vârstă de 62 de ani, participant la eveniment, pentru abcnews.go.com.

Festivitățile de Las Luminarias au început vineri seară, când crengi uriașe au fost așezate pe marginea străzii și incendiate. Ulterior, călăreții au trecut sărind prin foc. În unele cazuri, animalele au trecut pe lângă grămezile periculoase sau le-au înconjurat.

Sărbătoarea luminilor, între tradiție și pericol

De-a lungul timpului, grupurile pentru drepturile animalelor au criticat această sărbătoare, însă de fiecare dată localnicii au spus că aproape niciodată caii lor nu au fost răniți în timpul serbării. Îngrijorarea se arată și pe internet, după publicarea imaginilor din weekend.

„Sunt sigur că acel călăreț are geacă protectoare, dar cum rămâne cu calul?”, „Cum săritura unui cal prin foc onorează ceva?”, sunt câteva dintre comentariile lăsate la postarea publicată de ABC News pe Facebook.

Desigur, există și persoane care susțin că dacă animalele s-ar simți în pericol, nu s-ar aventura prin foc, iar această sărbătoare, în urma căreia niciun cal nu este rănit, arată, de fapt, legătura puternică dintre acesta și stăpânul său. Mai mult, cu câteva ore înainte de începerea sărbătorii, stăpânii cabalinelor înfășoară cozile acestora cu bandă ignifugă și le împletesc coamele. Unii oameni chiar dau cu o substanță specială pe coama cailor pentru ca aceasta să nu se aprindă în timpul săriturilor prin foc.

A doua zi după Las Luminarias, stăpânii din Madrid și-au dus animalele la biserică pentru a fi binecuvântate. Și despre acest proces se crede că aduce sănătate și bunăstare animalelor.

