Spania sărbătorește în aceste zile Binecuvântarea animalelor 2026, una dintre cele mai îndrăgite sărbători de iarnă. Iubitorii de animale participă, alături de prietenii lor blănoși, sărbătoarea cuprinde ritualuri religioase, întâlniri comunitare și activități cu, pentru și despre animale, evenimentul desfășurându-se în perioada 13 – 18 ianuarie.

Binecuvântarea animalelor 2026

Festivitățile sunt dedicate lui San Antonio Abad, un călugăr creștin din Egipt care este considerat protectorul animalelor și îngrijitorul lor. De-a lungul istoriei, binecuvântarea animalelor s-a extins pe tot teritoriul Spaniei și, treptat, și în zonele urbane din Madrid.

În funcție de zonă, această sărbătoare celebrează sărbătoarea prin organizarea a diferite evenimente. În Catalonia și Mallorca au loc procesiuni și târguri la care participă atât animale de fermă, cât și cele de companie. Andaluzia are evenimente stradale pe fundal de muzică locală, în timp ce în satele mai mici au loc binecuvântări ale animalelor de fermă și mese comune, potrivit euroweeklynews.com.

Numită după Sfântul Antonio Abad, festivitățile lui San Anton își au rădăcinile în Madrid, în special în zonele Barrio de Justicia și Chueca, unde se află și Biserica de San Anton. Organizate de Junta Municipal del Distrito Centro, festivitățile sunt centrate pe două locații principale: Iglesia de San Antón și Galería de Cristal din Palacio de Cibeles.

Programul începe oficial vineri, 16 ianuarie, la Palacio de Cibeles, unde festivitățile încep de la ora 17:00. Punctul culminant al festivalului este sâmbătă, 17 ianuarie, ziua sărbătorii sfântului, când locuitorii și animalele lor de companie se adună la Iglesia de San Antón pentru tradiționala Binecuvântare a Animalelor, între orele 10:00 și 20:00.

