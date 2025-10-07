VIDEO I O biserică din New York și-a deschis porțile pentru animale: sute de blănoși, păsări exotice și broaște țestoase au primit binecuvântarea preoților

În inima Manhattanului. Catedrala St. John the Divine, una dintre cele mai mari biserici gotice din lume, a devenit, pentru o zi, un sanctuar dedicat tuturor animalelor.

Ziua în care animalele pășesc în biserică pentru binecuvântare

Evenimentul de binecuvântare a animalelor are loc în fiecare an pe 4 octombrie, de Ziua Sfântului Francisc de Assisi, cunoscut drept patronul mediului, ecologiei și al animalelor. Devenită deja o tradiție de decenii, ceremonia organizată de Biserica Episcopală reunește sute de persoane care își aduc animalele de companie să primească o binecuvântare simbolică din partea preoților, scrie New York Post.

O procesiune ca în basme: cămile, cai, bufnițe și chiar un zebu în catedrală

Sărbătoarea a început cu o procesiune spectaculoasă a animalelor, care a inclus o cămilă, un ponei, un cal, o vacă, păsări exotice și chiar un șarpe. Pentru prima dată în istoria catedralei, a fost prezent și un pui de zebu, o specie de bovină rar întâlnită în astfel de situații.

În ultimii ani, evenimentul a devenit tot mai divers, iar în trecut au fost binecuvântate o tarantulă, fluturi, un leneș și o găină pe nume Lady Gaga. Totuși, din cauza unor plângeri venite din partea organizațiilor de protecție a animalelor, prezența speciilor de fermă sau exotice a fost limitată în acest an. În ciuda acestui fapt, procesiunea a continuat cu emoție și entuziasm din partea participanților.

Fiecare animal e binevenit: de la pisici și câini, la papagali, țestoase și porcușori de Guineea

După procesiune, clericii au început binecuvântarea individuală a animalelor, în aer liber, pe peluza din fața catedralei. Rând pe rând, câini de toate rasele, pisici în coșuri de transport, broaște țestoase ținute cu grijă în palme, iepuri, papagali, dar și porcușori de Guineea au primit binecuvântare sub forma unei rugăciuni și a unei mângâieri simbolice.

„Cred că oamenii sunt foarte încântați că animalele lor de companie sunt binevenite în acest spațiu și că sunt binecuvântate”, a declarat Laura Bosley, directoarea executivă a programelor catedralei.

De asemenea, multe persoane aduc fotografii ale animalelor bolnave sau decedate, iar preoții binecuvântează și aceste amintiri: „Uneori avem oameni ale căror animale nu pot veni cu ei pentru că sunt bolnave sau poate au murit recent, iar ei aduc fotografii și clerul nostru binecuvântează acea amintire”, a spus Bosley.

Pentru unii participanți, ceremonia are o semnificație personală. Surorile Julissa și Jumirna Alcober și-au adus papagalii iubiți, Rio și Lemon, pentru a fi binecuvântați.

„Rio a fost bolnav acum câteva luni, dar s-a vindecat foarte bine. Se simte mult mai bine acum, așa că am simțit că trebuie să-l aducem aici”, a declarat Julissa, 31 de ani. „Face parte din familia noastră. A trecut prin multe și cred că această binecuvântare e modul nostru de a-i mulțumi”, a mai spus ea.

An annual cathedral event in NYC where all kinds of animals are celebrated and receive blessings. 📹mickmicknyc pic.twitter.com/c2hm4uIwY3 — Moments that Matter (@_fluxfeeds) October 6, 2025