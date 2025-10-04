Ziua Internațională a Animalelor – 4 Octombrie: Un apel global pentru dreptate și bunăstare

Data de 4 octombrie nu este doar o zi obișnuită în calendar; este un moment crucial la nivel mondial dedicat conștientizării și acțiunii în sprijinul tuturor creaturilor vii – Ziua Internațională a Animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Această zi ne reamintește de rolul esențial pe care animalele îl joacă în viețile noastre și în echilibrul planetei, punând un accent puternic pe nevoia de a le proteja drepturile și de a le asigura bunăstarea.

De ce 4 Octombrie: Scurt istoric

Alegerea acestei date nu este întâmplătoare. Ziua Internațională a Animalelor este sărbătorită pe 4 octombrie în onoarea Sfântului Francisc de Assisi, patronul spiritual al animalelor și al ecologiei. Acesta a predicat dragostea și respectul pentru toate creaturile lui Dumnezeu, transformând data într-un simbol al compasiunii și protecției.

Obiectivul principal al acestei zile este de a ridica standardele de bunăstare a animalelor la nivel global, indiferent dacă vorbim de animale de companie, animale sălbatice, de fermă sau de laborator.

Cum este marcată Ziua Animalelor la nivel mondial

La nivel mondial, 4 octombrie este marcată printr-o varietate de evenimente, toate axate pe educație și acțiune:

Evenimente de adopție: Mii de adăposturi din întreaga lume organizează târguri și campanii de adopție pentru a găsi cămine sigure animalelor fără stăpân.

Slujbe de binecuvântare: În multe biserici și lăcașuri de cult, animalele sunt aduse pentru a fi binecuvântate, urmând tradiția asociată cu Sfântul Francisc.

Campanii de strângere de fonduri și voluntariat: Organizațiile de protecție a animalelor (ONG-uri) lansează apeluri pentru donații și implicarea publicului în activități de îngrijire și salvare.

Conferințe și workshop-uri: Experți, veterinari și activiști organizează sesiuni de informare privind legislația referitoare la drepturile animalelor , sterilizarea și gestionarea populațiilor de animale fără stăpân.

Marșul pentru Drepturile Animalelor în București

În România, Ziua Internațională a Animalelor este un prilej major de mobilizare civică. În acest an, asociațiile și iubitorii de animale vor ieși în stradă pentru a cere un tratament mai bun și legi mai stricte pentru protecția animalelor.

În București, va avea loc Marșul pentru Drepturile Animalelor, o manifestație menită să atragă atenția asupra abuzurilor și a lipsei de responsabilitate. Vestea bună este că marșuri și evenimente similare de conștientizare sunt planificate să aibă loc și în marile orașe din toată țara, unind astfel o comunitate vastă sub același drapel al compasiunii.

Vă încurajăm să vă alăturați marșurilor din orașul dumneavoastră și să susțineți apelul pentru un viitor fără cruzime!

5 moduri prin care te poți implica chiar azi

Această zi este despre acțiune! Nu trebuie să fii un activist cu normă întreagă pentru a face o diferență. Iată cum poți contribui:

Adoptă, nu cumpăra: Dacă îți dorești un companion, alege să adopți un suflet dintr-un adăpost. Oferă-i o a doua șansă! Devino doluntar: Petrece câteva ore la adăpostul local. Animalele au nevoie de plimbări, joacă și simpla prezență umană. Donează (chiar și puțin): Alimente, pături vechi sau o sumă mică de bani pot face o diferență uriașă în lupta zilnică a asociațiilor. Sterilizează-ți companionul: O acțiune simplă, dar crucială, care ajută la prevenirea înmulțirii necontrolate și la reducerea numărului de animale fără stăpân. Fii un purtător de cuvânt: Informează-ți prietenii, familia și copiii despre importanța eticii și a respectului față de toate viețuitoarele.

Ziua de 4 octombrie este o promisiune: aceea de a continua lupta pentru ca fiecare animal să trăiască o viață lipsită de suferință. Este datoria noastră să ne ridicăm la înălțimea acestei responsabilități.

Citește și:

Așa salvezi o viață: Lecțiile esențiale din cursul de prim ajutor pentru animale / Hilde Tudora: ”Este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți” (VIDEO & FOTO)

Harghita: Aproximativ 170 de câini cu stăpân au fost sterilizaţi, în acest an, în cadrul unei campanii finanţate de Consiliul Județean