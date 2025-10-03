Așa salvezi o viață: Lecțiile esențiale din cursul de prim ajutor pentru animale / Hilde Tudora: ”Este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți” (VIDEO & FOTO)

Cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor, Protecția Animalelor Ilfov a organizat un curs de prim ajutor pentru animale. Medicii veterinari Ovidiu Roșu și Andrei Tudorache au discutat despre resuscitarea câinilor și pisicilor, gestionarea unui animal agresiv și alte urgențe des întâlnite.

Importanța primului ajutor pentru animale

Cursurile de prim ajutor uman nu sunt des întâlnite în sistemul educațional, însă cele dedicate animalelor nu sunt studiate aproape deloc. Hilde Teodora, coordonatoarea Protecției Animalelor Ilfov, a declarat pentru Pets&Cats că principala problemă este lipsa oamenilor pregătiți din domeniu.

„Ne lipsesc multe, dar în principal oamenii pregătiți. În general, în locurile care se ocupă de animale în țară, lucrează oameni care nu sunt pregătiți pentru treaba asta. Trebuie să conștientizăm că este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți.” – Hilde Tudora

Medicii Ovidiu Roșu și Andrei Tudorache au prezentat la curs limbajul corporal al câinilorși pisicilor și ce înseamnă acesta, cum putem realiza o botniță pe loc, importanța unui echipament corespunzător în cabinet sau pe teren și ce este contenția. Contenția se referă la imobilizarea animalului, iar când ne aflăm la o astfel de intervenție, trebuie să purtăm haine largi, încălțăminte confortabilă și care nu alunecă.

Ovidiu Roșu a demonstrat pe un câine și o pisică aduși la curs, cum arată o resuscitare corectă. El a precizat că resuscitarea se oprește în momentul în care doctorul veterinar pronunță animalul mort și uneori poate dura între 7 minute sau 20.

Medicul Ovidiu Roșu a vorbit despre importanța introducerii unui curs de prim ajutor în școli.

„Din punctul meu de vedere, ajutarea atât a omului cât și a animalului ar trebui să fie una dintre lecțiile predate începând din liceu. Ar ajuta oamenii să-și dea seama că în viața se pot confrunta cu o persoană sau animal în suferință și ar trebui măcar să știe ce să facă, pe lângă a suna la serviciile de urgență.” – Ovidiu Roșu

