Actorul Bob Rădulescu, mesaj furibund după cazul cățelușei ținute în frig până în pragul morții: „Animale de-și zic oameni” (FOTO)

Cazul cățelușei ținute în frig până ce abia mai reușea să clipească a revoltat și mobilizat comunitatea iubitorilor de animale printre care se află și actorul Bob Rădulescu. Acesta a transmis un mesaj furibund la adresa stăpânului care și-a chinuit animalele. În timp ce Mura – așa cum a fost numită cățelușa, a reușit să supraviețuiască, prietenul său, la rândul lui ținut în lanț, în frig, a murit.

Actorul Bob Rădulescu, mesaj după cazul cățelușei ținute în frig

Mesajul actorului vine în urma mobilizării atât a persoanelor fizice, cât și a asociațiilor iubitoare de animale din Cluj și din țară. Cazul cățelușei a fost descoperit de o tânără din Oradea care a luat legătura cu Arca lui Noe, din Cluj, pentru a veni să preia animalul aflat la granița dintre viață și moarte.

„Doar ochii, ca două mure, îi mai erau vii. Atât. Cu ochii s-a agățat de viața care îi părăsea încet corpul deja înțepenit…de frig, de foame, de mâna omului. E în viață! Cele peste 1000 de reacții la postarea prin care se cerea ajutor asta așteptau să audă. Dar acum, că e în viață, nu trebuie să se lase liniștea și împăcarea. De acum trebuie să se audă și mai tare faptele! Primul gest l-a făcut doamna Alexandra F. care ne-a apelat, așteptat și ne va fi alături. Îi mulțumim!”, au scris reprezentanții asociației pe pagina lor de Facebook.

Ulterior, Bob Rădulescu a transmis un mesaj prin care anunță nu doar că a donat pentru recuperarea Murei, dar își exprimă și sentimentele față de persoana care a fost capabilă de o astfel de faptă atroce, în toiul iernii.

„Am donat pentru Mura și aș mai dona o binemeritată mwie si-un gløntz la bestiile care țin câini în lanțuri, căca-m-aș pe ei de morți emoțional, spiritual și rațional, bestii cretine care sunt doar hoituri care-și duc existența între birt, televizor, bucătărie și buda din fundu’ curtii și asta e toată viața lor tristă și searbădă, fără să se gândească la nimic în afară de burta lor, animale fără rost în viață de-și zic oameni…”, a scris actorul pe pagina sa de Facebook.

Reacții după descoperirea Murei și a prietenul său mort

Între timp, și alte asociații au distribuit cazul și au tras un semnal de alarmă cu privire la comportamentul oamenilor față de animale iarna. Asociația Sache Vet a scris că la fața locului au fost descoperiți doi câini: unul mort, încă în lanț, și unul viu, pe Mura, care abia mai clipea de frig, fiind în șoc hipotermic.

„Am văzut două imagini. Una e liniște absolută. O liniște finală. Un câine mort în lanț, în zăpadă, după ce omul lui a plecat din țară. Lanțul încă acolo. Ca o semnătură. Ultimul gest de posesie, de cruzime, de sadism și nepăsare. „E al meu”, chiar și când nu mai sunt. Chiar și când nu mai trăiește. Nu mai trăiește pentru că a fost al meu. Pentru că am drept de viață dar mai ales de moarte.

Cealaltă imagine e aproape la fel de grea. Un câine viu. Dacă îi putem spune așa. Încă respiră, dar e în șoc hipotermic. Încă e prins. Încă tremură. Încă așteaptă. Cineva încearcă să-l stabilizeze. Între viață și moarte nu e un miracol. E timp. Și noroc. Și faptul că cineva a ajuns înainte să fie prea târziu”, se arată în postarea de pe internet.

