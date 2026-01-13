Câine salvat după ore de stat în frig pe acoperișul unei case, în Timiș. Salvatorii au intervenit de urgență (FOTO)

Un câine a fost salvat după mai multe ore petrecute pe un acoperiș, în frig și zăpadă. Pompierii din Timiș au intervenit de urgență, după ce un apel la 112 a raportat prezența animalului pe casă.

Câine salvat după ore de stat în frig pe acoperișul unei case

Potrivit unei postări făcute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș pe Facebook, misiunea a avut ca obiectiv principal coborârea în siguranță a câinelui și stabilizarea lui, după ce animalul a petrecut mai multe ore în frig, pe acoperișul unei case, fără posibilitatea de a coborî.

Mai mult, acesta nu a avut hrană sau apă în tot acest timp, astfel că riscurile erau foarte mari, date fiind și condițiile meteorologice nefavorabile.

„Atât a fost nevoie: de prezența pompierilor… și câinele a coborât. După mai multe ore petrecute pe un acoperiș, în frig și teamă, în această zi cu temperaturi scăzute, un suflet a fost, în sfârșit, în siguranță”, au scris pompierii din cadrul Secției Deta, care au intervenit la cazul din satul Sculia, județul Timiș.

Salvatorii vin și cu un sfat pentru cetățeni, acela de a avea grijă de animale, indiferent dacă sunt fără stăpân sau nu.

„Vă îndemnăm să aveți grijă de necuvântătoare, să nu rămâneți indiferenți și să cereți ajutor atunci când situația o impune. Pentru ele, fiecare minut contează”, mai notează ISU Timiș.

