Proprietarii de câini din New South Wales (NSW), Australia, ar putea fi în curând amendați sau chiar închiși dacă își lasă animalele de companie în mașini în condiții periculoase. Autoritățile pregătesc un pachet legislativ major care va transforma modul în care sunt protejate animalele și va pedepsi comportamentele care le pun viața în pericol.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Stop abuzului: pedepse drastice pentru neglijența față de animale

Conform noilor propuneri, cei care își abandonează câinii în mașini fierbinți sau folosesc coliere cu țepi ar putea fi amendați cu până la 44.000 de dolari și chiar să facă până la un an de închisoare. Astfel, aceste infracțiuni vor fi aliniate la cele mai dure pedepse pentru cruzimea față de animale din NSW.

Aceste măsuri vin după ani în care legislația a rămas în urmă față de state precum Australia de Vest sau Australia de Sud, unde pedepsele pentru abuzul asupra animalelor pot ajunge la 5 ani de închisoare și 50.000 de dolari amendă în cazurile grave, notează Daily Mail.

Intervenții imediate și protecția animalelor în situații critice

Noile legi vor permite inspectorilor pentru bunăstarea animalelor să ofere tratament imediat pentru durere și, în cazuri extreme, să autorizeze eutanasierea de urgență pentru animale aflate în suferință. De asemenea, va fi interzisă deținerea capcanelor lipicioase periculoase, folosite pentru a prinde și ucide încet animalele native.

Se așteaptă ca propunerile să fie prezentate parlamentului statului NSW în prima jumătate a anului 2026, după consultări cu organizațiile și experții în protecția animalelor.

Câinii nu trebuie lăsați în mașini fierbinți

Ministrul Agriculturii din NSW, Tara Moriarty, a declarat: “Să lași câinii în mașini încuiate în zilele toride nu este acceptabil, la fel cum nu este acceptabil să folosești coliere cu țepi care le rănesc gâtul.”

Pe o zi de 30 de grade Celsius, interiorul unei mașini poate ajunge la 70°C, ceea ce reprezintă un pericol mortal pentru animale. Chiar dacă legea actuală permite deja sancțiuni în cazuri extreme, noua reglementare va fi mai ușor de aplicat prin stabilirea unor limite clare de temperatură și timp.

De exemplu, în Victoria, un câine nu poate fi lăsat în mașină mai mult de 10 minute dacă temperatura exterioară depășește 28 de grade.

Reformă și pentru cei care transportă câinii în alte condiții periculoase

Noile reglementări se vor aplica și celor care transportă câinii pe camioane sau în spatele mașinilor utilitare, cum fac unii fermieri sau muncitori care își iau animalele cu ei la muncă.

Stephen Albin, directorul executiv al Animal Welfare League NSW, spune că mulți proprietari tratează câinii ca pe companioni permanenți, dar trebuie să aibă grijă de siguranța lor: “Nu îi poți lăsa în mașini pe caniculă și nu îi poți lega în spatele utilitarelor în mod nesigur.”

Combaterea luptei între animale și infracțiuni conexe

Reformele vor aborda și problema luptelor între animale, eliminând lacunele legislative și sprijinind poliția în investigarea conexiunilor cu crimele organizate. Cei care facilitează luptele între animale riscă amendă de până la 110.000 de dolari și până la 2 ani de închisoare.

NSW a interzis deja fermele de pui în 2024, a investit milioane în aplicarea legii pentru bunăstarea animalelor și a actualizat legislația pentru a împiedica persoanele condamnate pentru cruzime față de animale să le dețină sau să le reproducă.

Temperaturile periculoase din mașini: un risc subestimat

În ultimii șase ani, RSPCA NSW a primit peste 500 de sesizări privind câini lăsați în mașini. Chiar și temperaturile moderate pot deveni letale:

“Nu există scuze pentru a-ți lăsa câinele încuiat în mașină. Chiar și la 22 de grade afară, interiorul unei mașini poate ajunge la 47 de grade. Câinii se răcoresc prin respirație și sunt foarte vulnerabili la stres termic într-o mașină fierbinte. Fără acces la apă rece, corpul lor nu se poate răci corespunzător.