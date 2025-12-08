William, un cocker spaniol în vârstă de 8 ani a fost dus la veterinar după ce a mâncat o bucată de carne infestată cu otravă pentru șobolani. Câinele se afla la plimbare cu stăpânul său prin parc, când a găsit carnea contaminată.

Cum a fost salvat câinele

Potrivit publicației People, Steve Badgery, stăpânul lui William, se aflau într-un parc din Australia când Cocker-Spaniolul a mâncat o bucată de carne și a început să se simtă rău. „Nu am reușit să i-l scot din gură. Am ridicat o bucată de pe jos și am luat-o cu mine la veterinar, ca să o poată identifica”, a declarat Steve.

Deși otrava putea să-i fie fatală, veterinarul a reușit să-l salveze pe William și să înlăture toxina din corp. „Dacă patrupedul dumneavoastră a vizitat recent această zonă și a mâncat ceva suspect, contactați imediat medicul veterinar”, a precizat Spitalul Veterinar Universitar din Sidney, care s-a ocupat de William. „Dacă vă duceți animalul de companie în Weekley Park, fiți vigilenți: țineți-l în lesă, supravegheați-l atent și împiedicați-l să mănânce orice de pe jos.”

William nu este primul caz de acest fel, în contextul în care cetățenii care frecventează parcul australian Weekly au descoperit bucăți de cârnați sau carne contaminate cu otravă.

