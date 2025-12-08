STIRI

Alertă în parc: Câine salvat de la moarte după ce a mâncat carne cu otravă pentru șobolani (FOTO)

Catinca Andrușcă 8 decembrie 0 comentarii
Câine cocker spaniel Sursa foto: Freepik

William, un cocker spaniol în vârstă de 8 ani a fost dus la veterinar după ce a mâncat o bucată de carne infestată cu otravă pentru șobolani. Câinele se afla la plimbare cu stăpânul său prin parc, când a găsit carnea contaminată.

Cum a fost salvat câinele

Potrivit publicației People, Steve Badgery, stăpânul lui William, se aflau într-un parc din Australia când Cocker-Spaniolul a mâncat o bucată de carne și a început să se simtă rău. „Nu am reușit să i-l scot din gură. Am ridicat o bucată de pe jos și am luat-o cu mine la veterinar, ca să o poată identifica”, a declarat Steve.

Carne cu otravă
Sursa foto: University Veterinary Teaching Hospital Sydney

Deși otrava putea să-i fie fatală, veterinarul a reușit să-l salveze pe William și să înlăture toxina din corp. „Dacă patrupedul dumneavoastră a vizitat recent această zonă și a mâncat ceva suspect, contactați imediat medicul veterinar”, a precizat Spitalul Veterinar Universitar din Sidney, care s-a ocupat de William. „Dacă vă duceți animalul de companie în Weekley Park, fiți vigilenți: țineți-l în lesă, supravegheați-l atent și împiedicați-l să mănânce orice de pe jos.”

William nu este primul caz de acest fel, în contextul în care cetățenii care frecventează parcul australian Weekly au descoperit bucăți de cârnați sau carne contaminate cu otravă.

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

