Eticheta „Made in the USA” în hrana pentru animale nu mai e doar un slogan de marketing. În 2025, aceasta devine un semn de încredere pentru americani, un scut împotriva inflației și tarifului și un răspuns la crizele din trecut, precum scandalul melaminei, notează Pet Food Industry.

De ce „Made in the USA” devine o strategie de protecție

Tarifele și politicile comerciale globale cresc costurile ingredientelor importate.

Lanțurile de aprovizionare interne reduc dependența de importuri și protejează împotriva fluctuațiilor de preț.

Brandurile care au adoptat ingrediente locale oferă siguranță și transparență , valori esențiale pentru consumatori.

„Producătorii și retailerii care nu au adoptat încă eticheta ‘Made in the USA’ ar face bine să o facă, după modelul liderilor din industrie.” – Packaged Facts, Pet Food in the U.S., 19th Edition (noiembrie 2025).

Inflația și prețurile ingredientelor: cum afectează consumatorii

După o scădere temporară, inflația hranei pentru animale a început să crească din nou în 2025.

Prețul ingredientelor și al produselor finite importate crește din cauza tarifelor și instabilității globale .

Lanțurile de aprovizionare locale ajută la stabilizarea costurilor , chiar dacă prețul pe termen scurt poate fi mai mare.

Încrederea consumatorilor în ingredientele locale

După criza melaminei din 2007, producătorii au redus ingredientele importate, în special din China.

Consumatorii au devenit atenți la țara de origine a hranei pentru animale .

Un sondaj Packaged Facts din 2025 arată că 58% dintre proprietarii de animale caută activ produse fabricate în SUA .

Într-o perioadă în care inflația îi forțează pe mulți să caute alternative mai ieftine, transparența și siguranța ingredientelor rămân priorități.

Avantajele lanțurilor de aprovizionare locale

Reduc dependența de importuri și protejează împotriva fluctuațiilor valutare.

Fac planificarea mai predictibilă, chiar dacă prețul per kilogram este mai mare.

Ajută la menținerea calității și siguranței produsului pe termen lung.

Exemplu concret: Inflația din industria hranei pentru animale a crescut de la 2,5% la 3,5% în septembrie 2025 comparativ cu anul precedent. Astfel de salturi complică planificarea brandurilor care depind de importuri.

Eticheta „Made in the USA” nu mai e doar un detaliu de marketing – este o alegere strategică pentru siguranță și stabilitate, atât pentru branduri, cât și pentru consumatori. Într-o industrie marcată de inflație, tarife și riscuri de contaminare, hrana produsă în SUA oferă încredere, transparență și predictibilitate.