Tot mai mulți stăpâni își clonează câinii, dar o specialistă în comportament canin desființează procedura scumpă: „Nu mi-aș clona niciodată câinele! Trecem cu vederea sufletul lui”

O specialistă în comportament canin nu este de acord cu clonarea animalelor, afirmând că fiecare câine este unic și așa trebuie să rămână. Potrivit expertei, niciodată nu ar apela la această tehnică modernă și explică de ce.

Clonarea animalelor, o afacere în creștere

Louise Glazebrook dă exemplul câinelui ei rar și decizia lui Tom Brady de a-și clona animalul de companie. Aceasta susține că, recent, un medic veterinar de îngrijiri paliative l-a eutanasiat pe Pip, patrupedul ei de 13 ani și, deși a fost o decizie hidoasă, care încă o ține trează noaptea, a catalogat-o drept ultimul act de iubire pe care îl putea oferi câinelui său.

Pip era un collie cu blană fină, o rasă aflată pe lista vulnerabilă pentru că o vezi rar. Oamenii o opreau pe stradă să o întrebe ce fel de câine este, căci nu mai văzuseră niciodată unul ca el. Rasa era populară în anii 1970, dar de atunci nu mai este la modă, deși nu se știe de ce. Sunt câini minunați și folosiți chiar și ca animale de asistență în unele țări.

Totuși, niciodată nu s-a gândit să-și cloneze animalul de companie. Tom Brady a dezvăluit de curând că cel mai nou câine al său, Junie, este, de fapt, o clonă a fostei sale cățelușe Lua. Având în vedere că este investitor într-o companie de biotehnologie specializată în clonarea animalelor de companie, această dezvăluire va genera, fără îndoială, profit mare.

De ce o specialistă în comportament canin nu o recomandă

Pentru proprietarii îndurerați, disperați să-și „aducă înapoi câinele”, clonarea poate părea răspunsul la durerea lor. Dar nu este atât de simplu. Dacă ne gândim serios la clonarea câinilor noștri, trebuie să tragem cortina și să examinăm faptele din spatele acestei industrii în creștere.

Louise Glazebrook crede cu tărie că, prin clonarea animalelor, pierdem din vedere întregul sens al câinilor cu care ne-am împărțit viața. Ei sunt unici și așa ar trebui să rămână.

„Ca specialistă în comportament canin mi-am construit metodele pe o convingere fundamentală: că fiecare câine este diferit, unic în felul său, cu propria personalitate, ciudățenii și nevoi. Fie că este vorba de câinii mei, câini pe care i-am crescut în plasament sau câini cu care lucrez, fiecare în parte e diferit. Și acesta este aspectul pe care clonarea pare să-l rateze.

Exclude să-și cloneze câinele

Câinele meu surd, Cookie, a fost cu noi înainte să avem copii, apoi a rămas pe măsură ce familia noastră a crescut. A fost lumina ochilor mei. Îmi este dor de ea în fiecare zi. Simt un gol în în stomac de fiecare dată când încerc să mă uit la videoclipuri sau fotografii cu ea. Dacă cineva mi-ar fi spus că o pot clona și s-o aduc înapoi, aș face-o? Absolut deloc! Viața mea e diferită acum. Era unică și nu i-aș fi putut recupera niciodată sufletul, chiar dacă trupul ei arăta la fel. Și asta, pentru mine, e partea crucială.

Prin clonarea câinelui adorat, cred că îi facem un deserviciu. Trecem cu vederea sufletul lui, esența care ne-a conectat la un nivel profund. Ignorăm realitatea că, din cauza comportamentului nostru, a circumstanțelor de viață, a mediului nostru de acasă, a copiilor noștri, a muncii noastre, câinele clonat nu va putea fi niciodată ca versiunea reală. Este imposibil, chiar dacă arată identic”, a explicat Louise Glazebrook pentru The Independent.

Creșterea numărului de clonări ale câinilor, cu peste 1.200 de proceduri efectuate cu succes la nivel global în 2023, arată clar că proprietarii sunt interesați de acest concept: „Dar aș îndemna pe oricine ia în considerare acest concept să se gândească la motivul din spatele acestei tendințe. Cel mai adesea, acest motiv este acela de a-l face pe stăpân să se simtă mai bine. Nu va fi în interesul câinelui, ci satisfacerea nevoii sale de a atinge din nou animalul pierdut”, susține experta.

Cât costă clonarea animalului de companie

În Regatul Unit, clonarea câinelui nu este legală. O companie ocolește acest lucru prin congelarea mostrelor de țesut și expedierea lor în SUA pentru ca procedura să fie efectuată. Cu toate acestea, având în vedere că taxa este de aproximativ 45.000 de lire sterline pentru a produce un câine dintr-o mostră de țesut auricular, Glazebrook spune că există modalități mult mai bune de a cheltui banii pentru a îmbunătăți viața câinilor.

Gemini Genetics, compania care congelează probele, descrie clona drept „geamănul” câinelui tău, „dar, așa cum am subliniat, un geamăn nu înseamnă că primești același câine. Pot arăta similar din punct de vedere vizual, însă animalul clonat nu este câinele tău, cel pe care l-ai iubit și l-ai adorat. Așadar, dacă vrei să te legi puternic de un animal, există nenumărați câini din întreaga lume care caută afecțiune”, a conchis specialista în comportament canin.